リヴァプールがモハメド・サラーの移籍金2000万ポンドを喜んで手放す理由とは！ レッズのレジェンド、ジョン・バーンズがフリーエージェントとしての放出を解説

その契約は2025年4月に締結されたばかりで、サラーを2027年夏まで現在の環境に留めることを目的としていた。しかし、その契約条件は短縮されることになり、今シーズンの終了をもって双方の合意のもとで契約を解消することとなった。

サラーは今シーズン、彼にしては珍しく苦戦を強いられており、リヴァプールでの通算435試合出場・255得点という記録に、今シーズンはわずか10得点を加えるにとどまっている。プレミアリーグでの得点は今季わずか5点にとどまり、ベンチ入りが常態化していた。

リヴァプールの先発メンバーから外された期間の一つにおいて、サラーはクラブに対して激しい批判を浴びせた。その時点で退団の憶測は高まり、3月下旬には退団が間近に迫っていることが発表された。

エジプトのスーパースターが移籍金なしで放出されるという発表には、一部で疑問の声が上がった。サウジ・プロリーグやMLSのチームが獲得に名乗りを上げており、移籍金を要求できるだけの関心は十分にあったように見えたからだ。