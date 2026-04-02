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リヴァプールがモハメド・サラーの移籍金2000万ポンドを喜んで手放す理由とは！ レッズのレジェンド、ジョン・バーンズがフリーエージェントとしての放出を解説
サラーがリヴァプールを去ることが発表されたとき
その契約は2025年4月に締結されたばかりで、サラーを2027年夏まで現在の環境に留めることを目的としていた。しかし、その契約条件は短縮されることになり、今シーズンの終了をもって双方の合意のもとで契約を解消することとなった。
サラーは今シーズン、彼にしては珍しく苦戦を強いられており、リヴァプールでの通算435試合出場・255得点という記録に、今シーズンはわずか10得点を加えるにとどまっている。プレミアリーグでの得点は今季わずか5点にとどまり、ベンチ入りが常態化していた。
リヴァプールの先発メンバーから外された期間の一つにおいて、サラーはクラブに対して激しい批判を浴びせた。その時点で退団の憶測は高まり、3月下旬には退団が間近に迫っていることが発表された。
エジプトのスーパースターが移籍金なしで放出されるという発表には、一部で疑問の声が上がった。サウジ・プロリーグやMLSのチームが獲得に名乗りを上げており、移籍金を要求できるだけの関心は十分にあったように見えたからだ。
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なぜリヴァプールはサラーをフリーエージェントとして放出するのだろうか？
しかし、バーンズはOLBGとのインタビューの中で、GOALに対し、なぜサラーが放出されることになったのかを説明した。フリー移籍が認められたことに驚きはないかと問われると、リヴァプールのレジェンドは次のように答えた。 「いや、驚かないよ。何しろ彼はもうすぐ35歳になるからね。もしフリー移籍でなければ、クラブは彼を引き留めて莫大な給料を払い続けるつもりなのか？その資金で他の選手を獲得できるのに。34歳や35歳の選手に高額な移籍金がつくわけがない。だから、驚くことじゃないと思うよ。
「確かに、2000万ポンドくらいは手に入るかもしれない。だが、大局的に見れば、2000万ポンドを得るか、それとも週給40万ポンドを人件費から削減して他の用途に回すか、という選択なら、いや、クラブが必ずしも後者を選ぶとは限らないと思うよ。」
夏の移籍市場で、サラーに需要はあっただろうか？
リヴァプールの元マネージング・ディレクター、クリスチャン・パースロー氏は、もしリヴァプールが移籍金を要求していたら、サラーの買い手を見つけることはできなかっただろうと示唆し、『The Football Boardroom Podcast』で、かつては良好だった関係が突然終わりを迎えることになった理由について次のように語った。「説明できる理由はたくさんあるだろうが、冷徹な事実として、モハメド・サラーの調子が劇的に落ち込んでいるということだ。
「エレガントで賢明な判断だ。それは、モが実質的にアルネ・スロットを追い出したあの有名な大喧嘩という明白な事実から導かれるものだ。あれは非常に重大な衝突であり、当時我々は、何らかの形で決別に至る可能性が高いと指摘していた。これはサッカー界における『無過失離婚』のようなものだ。双方にとって都合が良い。
「あの衝突から現在に至るまでの間に何が起きたかと言えば、リヴァプールはモハメドとの非常に厄介な状況から抜け出す道として、移籍市場に目を向けていたと断言しても差し支えないだろう。
「おそらく彼ら自身も驚いたことだろうが、契約残り18ヶ月の選手を何百万ポンドもかけて買い取るような買い手は、モの市場には存在しなかったと推測する。
「冷徹な現実として、モハメド・サラーの年齢で、パフォーマンスが低下し、常に疑問符が付く（特に今シーズンは顕著に）、週給30万ポンドを超える選手に対して、彼が同額かそれ以上の報酬を得られ、かつリヴァプールが彼を放出することで数百万ポンドを受け取れるような移籍市場は存在しなかった。
「トップレベルのサッカーにおいて重要な2つの基準は、給与、年齢、そして実績だ。30代半ばで巨額の移籍金をもたらしたメガスター選手はごくわずかしかいない。クリスティアーノ・ロナウドがその一人であり、人々はサラーがもう一人のロナウドになることを期待していたのだ。」
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エジプトのスーパースター、サラーの今後はどうなるのか？
サラーは来季、どのクラブでプレーするかまだ決めていない。まずはリヴァプールでFAカップとチャンピオンズリーグの優勝を目指し、その後、2026年のワールドカップでエジプト代表のキャプテンを務める予定だ。
米国から中東、そして欧州の主要リーグに至るまで、世界中からオファーが殺到する見込みだ。6月に34歳を迎えるサラーは、数々の栄冠に彩られたキャリアをあと数年間は続けるものと見られている。