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リヴァプールがマンチェスター・シティを抑え、中盤の主力獲得へ「具体的な交渉」を進めている。
リヴァプールがアイヒホルンの獲得競争に参戦
アルネ・スロット監督率いるリヴァプールが、16歳の神童アイヒホルン獲得レースで先行している。スカイ・スポーツのプレッテンバーグ記者によると、クラブはすでに代理人と高レベルで協議中で、具体的な交渉を進めている。
ドイツで記録的なシーズンを過ごした10代は、世界が注目する若手の一人。長期的なMF刷新を目指すリヴァプールは、国内・欧州制覇を続ける次代を担う世代の才能と見る。
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解除条項の詳細が明らかになった
この若手選手を巡る争奪戦は、ドイツの首都からの移籍金が比較的安いことでさらに激化している。アイヒホルンは今夏ヘルタを退団する意向で、獲得には約1,000万～1,200万ユーロの移籍金条項の行使が必要だ。
ヘルタではすでに18試合に出場し、2.ブンデスリーガ史上最年少得点者も記録したため、この移籍金は破格だ。クラブは残留を望むものの、契約構造上、欧州の強豪が興味を示す現状では夏の退団はほぼ確実視されている。
マンチェスター・シティとバイエルンからの競争
リバプールには強力なライバルがいる。マンチェスター・シティとバイエルン・ミュンヘンもドイツU-21代表MFに強い関心を示している。シティは獲得後、バイエル・レバークーゼンへ即座にレンタルし成長を促す計画だ。
バイエルンも水面下で複数回会談を行い、2031年までの契約提示を用意。ヴィンセント・コンパニはドイツ国内のトップタレントを確保するため、この若手を最優先としている。
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若き天才にとって重要な夏
今後数週間は、アイヒホルンが世界有数のクラブから提示されたオファーを検討する上で極めて重要な時期だ。バイエルンは母国残留の機会を、シティはマルチクラブ・システムによる明確なキャリアパスを提示している。それでも、リヴァプールが近年若手をトップチームに定着させた実績は大きな魅力だ。
すでに具体的な交渉が始まっており、リヴァプールはアンフィールドが彼のキャリアを開花させる最適地だと16歳を説得できると期待している。