リヴァプールがマンチェスター・シティを抑え、中盤の主力獲得へ「具体的な交渉」を進めている。

この若手選手を巡る争奪戦は、ドイツの首都からの移籍金が比較的安いことでさらに激化している。アイヒホルンは今夏ヘルタを退団する意向で、獲得には約1,000万～1,200万ユーロの移籍金条項の行使が必要だ。

ヘルタではすでに18試合に出場し、2.ブンデスリーガ史上最年少得点者も記録したため、この移籍金は破格だ。クラブは残留を望むものの、契約構造上、欧州の強豪が興味を示す現状では夏の退団はほぼ確実視されている。



