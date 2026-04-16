リヴァプールがボーンマスのDFマルコス・セネシ争奪戦でマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーをリード

マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーは、元フェイエノールトのセネシ獲得から後退した。ユナイテッドは、クラブが求める年齢と戦術に合わないと判断。代わりに、ノッティンガム・フォレストのムリージョなど、より若い選手に注目している。

一方チェルシーも、大型陣容を見直す中でよりフィジカルに優れた選手を求めて他へ関心を移している。