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リヴァプールがボーンマスのDFマルコス・セネシ争奪戦でマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーをリード
アンフィールドの強豪が首位を追う
『i Paper』によると、守備陣の刷新を目指すリヴァプールが、セネシの移籍先として最も有力視されている。35歳を迎えるファン・ダイクや、不安定なコナテの穴を埋めるため、クラブは信頼できる補強を切望している。 さらに負傷が多いジョバンニ・レオニも十分補えないため、28歳のセネシがアンフィールドの守備陣に加わる余地が明確に存在する。このアルゼンチン人選手の代理人は、ボーンマスに退団の意向を伝えて以降、積極的に移籍先を探っている。リヴァプールが優位に見えるが、国内のライバルクラブが依然として状況を注視している。
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドとチェルシー、獲得交渉が停滞
マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーは、元フェイエノールトのセネシ獲得から後退した。ユナイテッドは、クラブが求める年齢と戦術に合わないと判断。代わりに、ノッティンガム・フォレストのムリージョなど、より若い選手に注目している。
一方チェルシーも、大型陣容を見直す中でよりフィジカルに優れた選手を求めて他へ関心を移している。
欧州の強豪クラブはアルゼンチン代表の獲得を見送った。
欧州大陸の関心は低下している。ユヴェントスとローマは獲得を見送った。ユヴェントスは調査を行ったが、先発を保証できないと代理人に伝えた。ローマも追随したため、移籍市場が開く前にプレミアリーグクラブが争う可能性が高まった。
本人はバルセロナを望んでおり、同クラブが正式にオファーすれば移籍先候補の筆頭に躍り出る。ラ・リーガのブランドやカンプ・ノウの威信は魅力的だが、プレミアリーグの経済力が優るためイングランド残留が最も可能性が高い。アストン・ヴィラやエヴァートンも最終判断を待ちながら動向を注視している。
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ボーンマス、2人の退団に備える
セネシの退団報道は、ヴィタリティ・スタジアムが大きな変革期にある中で伝えられた。アンドニ・イラオラ監督はすでに今シーズン限りでの退任を発表しており、この動きは他のプレミアリーグクラブにも警戒されている。監督の退任はチェリーズの黄金時代の終焉を意味するが、主力選手たちの去就決定を急がせることにもなった。
セネシもこの流れに加わり、シーズン終了前に新天地が決まると見られる。現時点では、リヴァプールが賢明な補強を進めており、彼の行き先はアンフィールドになりそうだ。