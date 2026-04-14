リヴァプールがヒルズボロ事件から37周年を迎える中、アルネ・スロット監督がヒルズボロ法成立の遅れをめぐり英国政府を批判

アンフィールドで行われるリヴァプール対パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ戦を前に、スロット監督は公式プログラムでヒルズボロ法を巡る政治的膠着状態に言及した。

彼は遺族への支持を表明し続け、当局がなぜ法的な「誠実義務」をまだ確立しないのかと疑問を投げかけた。

この法案は公的機関に災害調査での誠実な情報開示を義務づけるが、情報機関の適用対象 inclusion を巡る対立で審議が停滞している。