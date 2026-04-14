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Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

リヴァプールがヒルズボロ事件から37周年を迎える中、アルネ・スロット監督がヒルズボロ法成立の遅れをめぐり英国政府を批判

アルネ・スロット
リヴァプール
パリ・サンジェルマン
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リヴァプールのアーネ・スロット監督は、ヒルズボロ法の成立が遅れていることに対し英国政府に強い姿勢で驚きを表明した。97人が犠牲になった悲劇から37年。監督は、今も正義と透明性を求める遺族を支援するよう訴えた。

  • スロットが不満を漏らす

    アンフィールドで行われるリヴァプール対パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ戦を前に、スロット監督は公式プログラムでヒルズボロ法を巡る政治的膠着状態に言及した。

    彼は遺族への支持を表明し続け、当局がなぜ法的な「誠実義務」をまだ確立しないのかと疑問を投げかけた。

    この法案は公的機関に災害調査での誠実な情報開示を義務づけるが、情報機関の適用対象 inclusion を巡る対立で審議が停滞している。

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  • FBL-ENG-FA-HILLSBOROUGH-ANNIVERSARYAFP

    97名への感動的な追悼

    スロット監督のこの言葉は、4月15日の公式追悼日を控えたクラブにとって特に感慨深い時期に語られた。監督は、1989年のFAカップ準決勝から37年がたっても、この悲劇がクラブのアイデンティティであり続けていると強調した。

    「試合は別として、今日はヒルズボロの悲劇から37年目の記念日です」とリヴァプールのヘッドコーチは述べた。「40年近く経っても、選手も私も、遺族や生存者、サポーターをはじめ多くの人々が、あの日の出来事に今も苦しんでいることを痛感しています。 監督就任後、私はいくつかの証言を聞きましたが、時が経ってもその感動は色あせません。」

  • クラブの忠誠心を超えた正義

    スロット氏は、ヒルズボロ法への自身の立場は、アンフィールドでの職務ではなく、人権への根本的な信念に基づくものだと慎重に述べた。

    「私はヒルズボロ法を求める運動の理由と背景を知っている。それでもまだ成立していないことに驚いている」と語った。

    「私の意見はリヴァプールFCとの関わりから生まれたものではありません。愛する人を失った遺族が真相を明らかにするために闘う必要はない、と信じる人間としての見解です。それは当然与えられるべきものです。」


  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    政府への行動要請

    リバプールの監督は、追悼には沈黙や式典を超えたものが必要だと述べ、メッセージを政府への直接訴えで結んだ。彼は、犠牲者を称える最もふさわしい方法は、遺族が長年求める法的保護を実現することだと主張した。

    「今夜私たちは97人の犠牲者を追悼しますが、これほど長い時がたった今、国が彼らを称える最善の方法は、ヒルズボロの遺族や活動家たちが求めている法律を制定することだ」と監督は付け加えた。

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