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リヴァプールがヒルズボロ事件から37周年を迎える中、アルネ・スロット監督がヒルズボロ法成立の遅れをめぐり英国政府を批判
スロットが不満を漏らす
- AFP
97名への感動的な追悼
スロット監督のこの言葉は、4月15日の公式追悼日を控えたクラブにとって特に感慨深い時期に語られた。監督は、1989年のFAカップ準決勝から37年がたっても、この悲劇がクラブのアイデンティティであり続けていると強調した。
「試合は別として、今日はヒルズボロの悲劇から37年目の記念日です」とリヴァプールのヘッドコーチは述べた。「40年近く経っても、選手も私も、遺族や生存者、サポーターをはじめ多くの人々が、あの日の出来事に今も苦しんでいることを痛感しています。 監督就任後、私はいくつかの証言を聞きましたが、時が経ってもその感動は色あせません。」
クラブの忠誠心を超えた正義
スロット氏は、ヒルズボロ法への自身の立場は、アンフィールドでの職務ではなく、人権への根本的な信念に基づくものだと慎重に述べた。
「私はヒルズボロ法を求める運動の理由と背景を知っている。それでもまだ成立していないことに驚いている」と語った。
「私の意見はリヴァプールFCとの関わりから生まれたものではありません。愛する人を失った遺族が真相を明らかにするために闘う必要はない、と信じる人間としての見解です。それは当然与えられるべきものです。」
- AFP
政府への行動要請
リバプールの監督は、追悼には沈黙や式典を超えたものが必要だと述べ、メッセージを政府への直接訴えで結んだ。彼は、犠牲者を称える最もふさわしい方法は、遺族が長年求める法的保護を実現することだと主張した。
「今夜私たちは97人の犠牲者を追悼しますが、これほど長い時がたった今、国が彼らを称える最善の方法は、ヒルズボロの遺族や活動家たちが求めている法律を制定することだ」と監督は付け加えた。