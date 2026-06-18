Getty Images Sport
翻訳者：
リヴァプールがビクトル・ムニョスとの3400万ポンドの移籍合意を正式発表。ニューカッスルはスペイン代表のワールドカップスター獲得競争に敗れた
レッズ、ウインガーの獲得争奪戦に勝利
- Getty Images
ニューカッスル、移籍市場で痛手
ムニョスを最優先ターゲットにしていたニューカッスルは、大きな痛手を受けた。ゴードンをバルセロナへ放出し、前線補強を急いでいたマグパイズは、本命FWとの交渉を本格化させていた。しかし、リヴァプールが契約解除条項を全額前払いしたため、タインサイドに交渉の余地は残されなかった。
リヴァプールはオサスナが設定した評価額を満額支払ったため、交渉は急速に進展。クラブ間の協議を省き、個人条件の交渉に直行した。結果としてニューカッスルは予算を他へ回し、代替候補探しに切り替えるしかない。
イラオラ体制初の契約
ムニョスは、アンドニ・イラオラ監督が就任して以来初の補強選手だ。ワールドカップ後にチームに合流する予定で、監督は彼の戦術的な柔軟性と献身的なプレーが、アンフィールドで目指す高強度サッカーに最適だと判断した。
スペイン代表として2試合に出場し、3月のセルビア戦でデビュー＆得点を記録。オサスナでは34試合で7ゴール5アシストをマークし、プレミアリーグ挑戦への準備は万端だ。バルセロナとレアル・マドリードのアカデミーで育った卓越した技術にも期待がかかる。
- Getty Images Sport
ムニョス、サウジアラビア戦へ準備進む
リヴァプールは今年初めにDFジェレミー・ジャケの獲得を発表しており、ムニョスは実質2人目の新戦力となる。彼は現在、スペイン代表として日曜日にアトランタで行われるワールドカップ・グループステージ第2戦・サウジアラビア戦に向けて準備を進めている。スペインは初戦でカーボベルデと0-0で引き分けた。