リヴァプールがビクトル・ムニョスとの3400万ポンドの移籍合意を正式発表。ニューカッスルはスペイン代表のワールドカップスター獲得競争に敗れた

ムニョスを最優先ターゲットにしていたニューカッスルは、大きな痛手を受けた。ゴードンをバルセロナへ放出し、前線補強を急いでいたマグパイズは、本命FWとの交渉を本格化させていた。しかし、リヴァプールが契約解除条項を全額前払いしたため、タインサイドに交渉の余地は残されなかった。

リヴァプールはオサスナが設定した評価額を満額支払ったため、交渉は急速に進展。クラブ間の協議を省き、個人条件の交渉に直行した。結果としてニューカッスルは予算を他へ回し、代替候補探しに切り替えるしかない。