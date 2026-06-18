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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

リヴァプールがビクトル・ムニョスとの3400万ポンドの移籍合意を正式発表。ニューカッスルはスペイン代表のワールドカップスター獲得競争に敗れた

移籍情報
V. Munoz
リヴァプール
ニューカッスル
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スペイン
ワールドカップ

リヴァプールはオサスナ所属のスペイン代表FWビクトル・ムニョスを3400万ポンド（4500万ドル）で獲得したと発表した。ニューカッスルとの争奪戦を制し、左ウイングの補強に成功した。

  • レッズ、ウインガーの獲得争奪戦に勝利

    リヴァプールはオサスナFWムニョスの契約解除条項を発動し、獲得を正式発表した。クラブはライバルが介入できないよう迅速に手続きを進め、ニューカッスルは先を越された。

    現在スペイン代表としてワールドカップに参加中の左ウイングは、米国テネシー州の代表合宿地でメディカルチェックを受け、長期契約に署名した。就労ビザと国際移籍承認が条件だが、リヴァプールはすでに選手と合意しており、スカウト陣の強い意思を示す移籍となった。

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  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    ニューカッスル、移籍市場で痛手

    ムニョスを最優先ターゲットにしていたニューカッスルは、大きな痛手を受けた。ゴードンをバルセロナへ放出し、前線補強を急いでいたマグパイズは、本命FWとの交渉を本格化させていた。しかし、リヴァプールが契約解除条項を全額前払いしたため、タインサイドに交渉の余地は残されなかった。

    リヴァプールはオサスナが設定した評価額を満額支払ったため、交渉は急速に進展。クラブ間の協議を省き、個人条件の交渉に直行した。結果としてニューカッスルは予算を他へ回し、代替候補探しに切り替えるしかない。

  • イラオラ体制初の契約

    ムニョスは、アンドニ・イラオラ監督が就任して以来初の補強選手だ。ワールドカップ後にチームに合流する予定で、監督は彼の戦術的な柔軟性と献身的なプレーが、アンフィールドで目指す高強度サッカーに最適だと判断した。

    スペイン代表として2試合に出場し、3月のセルビア戦でデビュー＆得点を記録。オサスナでは34試合で7ゴール5アシストをマークし、プレミアリーグ挑戦への準備は万端だ。バルセロナとレアル・マドリードのアカデミーで育った卓越した技術にも期待がかかる。

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    ムニョス、サウジアラビア戦へ準備進む

    リヴァプールは今年初めにDFジェレミー・ジャケの獲得を発表しており、ムニョスは実質2人目の新戦力となる。彼は現在、スペイン代表として日曜日にアトランタで行われるワールドカップ・グループステージ第2戦・サウジアラビア戦に向けて準備を進めている。スペインは初戦でカーボベルデと0-0で引き分けた。