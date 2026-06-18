リヴァプールがビクター・ムニョスの3400万ポンドの契約解除条項を発動し、ニューカッスルのオサスナ所属ウインガー獲得を阻んだ。

BBCによると、リヴァプールはオサスナFWムニョスの契約解除条項4000万ユーロ（約3460万ポンド）を行使し、獲得に近づいた。ラ・リーガで注目される24歳は、まもなくプレミア強豪へ加入する。

長期にわたる獲得競争を避けるため、交渉は急速に進展。クラブは現在スペイン代表として米国滞在中のムニョスへ医療スタッフを派遣し、移籍手続きを急いだ。これによりリヴァプールは、ニューカッスルが最優先ターゲットとしていた攻撃的選手を先んじて獲得した。