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リヴァプールがビクター・ムニョスの3400万ポンドの契約解除条項を発動し、ニューカッスルのオサスナ所属ウインガー獲得を阻んだ。
リヴァプール、ムニョス獲得へ迅速に動く
BBCによると、リヴァプールはオサスナFWムニョスの契約解除条項4000万ユーロ（約3460万ポンド）を行使し、獲得に近づいた。ラ・リーガで注目される24歳は、まもなくプレミア強豪へ加入する。
長期にわたる獲得競争を避けるため、交渉は急速に進展。クラブは現在スペイン代表として米国滞在中のムニョスへ医療スタッフを派遣し、移籍手続きを急いだ。これによりリヴァプールは、ニューカッスルが最優先ターゲットとしていた攻撃的選手を先んじて獲得した。
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ニューカッスルは代替案を探さざるを得なくなった。
ニューカッスルはアンソニー・ゴードンをバルセロナへ売却した後、ムニョスを最優先の補強ターゲットとして交渉していた。
しかしリヴァプールが契約解除金を全額支払うと決定。クラブではなく選手と直接合意し、競争から抜け出した。ニューカッスルは代案を探し、ゴードン移籍で得た資金を再投資する。
イラオラ監督の新プロジェクトにおける重要な補強
移籍が成立すれば、ムニョスは今月監督に就任したイラオラ体制下でリヴァプールの初補強選手となる。
22歳の彼はイラオラが求めるスタイルにぴったりで、スピードとドリブル、前線での汎用性で攻撃の選択肢を広げるだろう。スペイン代表としてW杯にも選出されており、国際経験も十分だ。
- AFP
公式発表間近
移籍は最終段階に入り、ムニョスがスペイン代表として米国滞在中にメディカルチェックが完了する見込みだ。手続きが終わればリヴァプールが正式発表するとされる。その後は、彼が早くイングランドのサッカーに適応できるか、新シーズンでイラオラ監督の戦術にどうフィットするかが注目される。