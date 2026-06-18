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リヴァプールがビクター・ムニョスの3400万ポンドの契約解除条項を発動し、ニューカッスルが狙っていたオサスナ所属のウインガーを獲得した。
リヴァプール、ムニョス獲得へ迅速に動く
BBCによると、リヴァプールはオサスナFWムニョスの契約解除条項4000万ユーロ（3460万ポンド）を行使し、獲得に近づいた。ラ・リーガで注目される24歳は、まもなくプレミア強豪へ加入する。
長期にわたる争いを避けるため交渉は急速に進展し、クラブは米国でスペイン代表遠征中のムニョスに医療スタッフを派遣して最終手続きを急いだ。この移籍でリヴァプールは、攻撃陣補強の最優先ターゲットだった選手をニューカッスルに先んじて確保した。
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ニューカッスルは代替案を探さざるを得なくなった。
ニューカッスルはアンソニー・ゴードンをバルセロナへ売却した後、ムニョスを最優先の補強ターゲットとして交渉していた。
しかしリヴァプールが契約解除条項の全額を支払う決断をしたことで状況は一変。オサスナと交渉するのではなく直接動いて選手を確保し、獲得競争で決定的な優位を得た。その結果、ニューカッスルはゴードン移籍で得た資金を再投資するため、代替案を探さざるを得なくなった。
イラオラ監督の新プロジェクトにおける重要な補強
移籍が成立すれば、ムニョスは今月監督に就任したイラオラ体制下でリヴァプール初の補強選手となる。
22歳の彼はイラオラ監督が好むスタイルに最適で、スピード、ドリブル、前線での汎用性を備え、新体制に攻撃の柔軟性をもたらすと期待される。スペイン代表としてワールドカップにも出場しており、国際経験も十分だ。
- AFP
まもなく公式発表の見込み
移籍は最終段階に入り、ムニョスがスペイン代表として米国滞在中にメディカルチェックが完了する見込みだ。手続きが終わればリヴァプールが正式発表するとされる。その後は、彼が早くイングランドサッカーに適応できるか、新シーズンでイラオラ監督の戦術にどうフィットするかが注目される。