BBCによると、リヴァプールはオサスナFWムニョスの契約解除条項4000万ユーロ（3460万ポンド）を行使し、獲得に近づいた。ラ・リーガで注目される24歳は、まもなくプレミア強豪へ加入する。

長期にわたる争いを避けるため交渉は急速に進展し、クラブは米国でスペイン代表遠征中のムニョスに医療スタッフを派遣して最終手続きを急いだ。この移籍でリヴァプールは、攻撃陣補強の最優先ターゲットだった選手をニューカッスルに先んじて確保した。







