アンディ・ロバートソンは、夏の移籍市場でリヴァプールでの輝かしい9年間にわたる在籍に終止符を打って以来、初めてアンフィールドに戻った。現在はロベルト・デ・ゼルビの下でトッテナム・ホットスパーでプレーするスコットランド代表は、火曜夜に行われたカラバオカップ3回戦のメンバーでベンチ入り。相手チームとして試合に臨んだ32歳だったが、ホームの観衆からは絶大な愛情をもって迎えられた。

この一戦は、この左SBにとって大きな節目となった。ミロス・ケルケズがマージーサイドで先発の座を確保したことで、ロバートソンは今季を前にフリーでリヴァプールを離れていた。