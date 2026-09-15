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リヴァプールがトッテナムをカラバオカップ敗退に追い込み、3-1で勝利。アンディ・ロバートソンは感動的なアンフィールド復帰を果たす
マージーサイドでの感動的な帰還
アンディ・ロバートソンは、夏の移籍市場でリヴァプールでの輝かしい9年間にわたる在籍に終止符を打って以来、初めてアンフィールドに戻った。現在はロベルト・デ・ゼルビの下でトッテナム・ホットスパーでプレーするスコットランド代表は、火曜夜に行われたカラバオカップ3回戦のメンバーでベンチ入り。相手チームとして試合に臨んだ32歳だったが、ホームの観衆からは絶大な愛情をもって迎えられた。
この一戦は、この左SBにとって大きな節目となった。ミロス・ケルケズがマージーサイドで先発の座を確保したことで、ロバートソンは今季を前にフリーでリヴァプールを離れていた。
- Getty Images Sport
コップから熱烈な歓迎を受けた
ロバートソンはベンチでその時を待たなければならなかったが、57分にデ・ゼルビ監督がデスティニー・ウドギーに代えて投入すると、アンフィールドは総立ちとなった。DFには4つのスタンドすべてから大きなスタンディングオベーションが送られ、サポーターはクラブで数々のタイトルを勝ち取った年月を通じて彼に捧げてきたおなじみのチャントを、すぐさま再び響かせた。
これは、リヴァプールでの在籍期間中に獲得した8つの主要タイトルに対する感動的な敬意だった。その中には、2度のプレミアリーグ優勝と2019年のチャンピオンズリーグ制覇も含まれている。
圧倒的なパフォーマンスで順当に突破を決める
アンドニ・イラオラは先発メンバーを10人入れ替え、ジョー・ゴメスがキャプテンマークを巻いたが、それでもリヴァプールの勢いは本拠地でまったく鈍らなかった。前半にはアレクシス・マック・アリスターが豪快なダイレクトシュートで先制し、後半開始直後にはコーディ・ガクポが追加点を奪った。コナー・ギャラガーにCKからヘディングで決められ、トッテナムが勝負に引き戻したものの、途中出場のドミニク・ソボスライがアディショナルタイムに鮮烈な一撃を突き刺し、文句なしの勝利を決定づけた。
3-1というスコアは、リヴァプールの攻撃面での優位性を明確に示すものであり、同チームは危なげなく大会次ラウンド進出を決めた。
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イラオラ体制下で無敗記録を継続へ
この結果により、イラオラ監督率いるチームは新指揮官の下で無敗を維持し、勢いを増しながらカラバオカップの次ラウンドへ進むことになった。この夜は、リヴァプールがメンバーを入れ替える中で、復帰した選手や若手選手にも貴重な出場機会が与えられ、チームの選手層が徹底的に試された。リヴァプールは今後、週末に行われるプレミアリーグのボーンマス戦に向けて再び国内戦へ意識を切り替える。一方のトッテナムは、12月19日のアンフィールド再訪を見据えることになる。
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