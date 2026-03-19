リヴァプールがチャンピオンズリーグの準々決勝へ順当に進出した後、スティーヴン・ジェラードがガラタサライを「恥ずべき」「情けない」と痛烈に批判した

ガラタサライは、アンフィールドでの試合で2人の選手が重傷を負った。ストライカーのビクター・オシメンは、痛みをこらえてプレーを続けたものの、腕の骨折により途中交代を余儀なくされ、手術を受ける可能性もある。途中出場のノア・ラングは深い切り傷を負ったため、確実に手術を受けることになる。

クラブの声明は次のように述べている。「チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦のリヴァプール戦（アウェイ）の前半、当クラブの選手ヴィクター・オシメンが腕に打撃を受け、前半はプレーを続けたが、ハーフタイムの検査の結果、腕の骨折の恐れがあるため、後半は出場しなかった。 試合後、医療チームの監督下で病院での検査を行った結果、選手の右前腕に骨折が確認され、ギプス固定が行われました。手術の可否については、今後数日間でさらなる評価を経て決定されます。

「同試合の後半、負傷したノア・ラング選手は右親指に深刻な裂傷を負いました。今後数時間以内に、当クラブの医療チームが立ち会う形でリバプールにて手術を受ける予定です。」