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リヴァプールがチャンピオンズリーグの準々決勝へ順当に進出した後、スティーヴン・ジェラードがガラタサライを「恥ずべき」「情けない」と痛烈に批判した
リヴァプール、ガラタサライを圧倒
リヴァプールはチャンピオンズリーグのガラタサライ戦の第1戦では敗れたものの、ホームのマージーサイドではこのトルコ勢を圧倒した。 スロット監督率いるチームは圧巻のパフォーマンスを見せ、ドミニク・ソボスライ、ウーゴ・エキティケ、ライアン・グラヴェンベルフ、モハメド・サラーがそれぞれゴールを決め、4-0で勝利した。エキティケは試合後、ホームチームが試合を支配したこの好調な夜について、最終スコアは「10-0でもおかしくなかった」と語った。
- AFP
ジェラードが「恥ずかしい」ガラタサライを痛烈に批判
ジェラードもこの試合について言及し、ガラタサライの一部の選手の振る舞いに不満を露わにした。彼はTNTスポーツに対し、次のように語った。「今夜、人々はテンポの速い試合を見に来ているのに、彼らは床を転げ回っていた。彼らは今夜、最初から最後まで恥ずべき姿だった。全体的なパフォーマンスはひどく、実に情けないものだった。 それなのに、選手たちは床を転げ回っている。今夜は手首の怪我など、正当な怪我もいくつかあった。それは尊重すべきだ。プロとして、そんな光景は見たくない。だが、実際にはほとんど接触されていないのに床を転げ回っている選手もいる。そのせいで我々は罰せられた。前半終了間際に5分間しかプレーできなかったからだ。それ以上に罰せられたのだ。 試合終了間際の11分間（合計）のことだ。今夜は11-0や12-0になってもおかしくなかった。リヴァプールは楽勝だった。リヴァプールは今夜素晴らしかった。ガラタサライを平凡なチームに見せつけた。だが、彼らのパフォーマンスは情けないものだったと思う。」
オシメンとラングが重傷を負った
ガラタサライは、アンフィールドでの試合で2人の選手が重傷を負った。ストライカーのビクター・オシメンは、痛みをこらえてプレーを続けたものの、腕の骨折により途中交代を余儀なくされ、手術を受ける可能性もある。途中出場のノア・ラングは深い切り傷を負ったため、確実に手術を受けることになる。
クラブの声明は次のように述べている。「チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦のリヴァプール戦（アウェイ）の前半、当クラブの選手ヴィクター・オシメンが腕に打撃を受け、前半はプレーを続けたが、ハーフタイムの検査の結果、腕の骨折の恐れがあるため、後半は出場しなかった。 試合後、医療チームの監督下で病院での検査を行った結果、選手の右前腕に骨折が確認され、ギプス固定が行われました。手術の可否については、今後数日間でさらなる評価を経て決定されます。
「同試合の後半、負傷したノア・ラング選手は右親指に深刻な裂傷を負いました。今後数時間以内に、当クラブの医療チームが立ち会う形でリバプールにて手術を受ける予定です。」
- AFP
リヴァプール、PSGとの対戦が決定
リヴァプールがガラタサライに勝利したことで、レッズは準々決勝で前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦することになった。PSGは昨シーズン、PK戦の末にリヴァプールを大会から敗退させたが、アルネ・スロット監督は、ルイス・エンリケ率いるチームが再戦を歓迎するとは思っていない。
彼はTNTスポーツに対し、次のように語った。「昨シーズンのPSG戦では、アウェイで完全に圧倒された。アンフィールドでは素晴らしい試合をしたが、PK戦で敗れた。 公平に言えば、彼らのレベルは落ちていない。これ以上向上するのはほぼ不可能だったが、今シーズンもこれまで非常に印象的なプレーを見せている。今夜の我々のパフォーマンスを見れば、彼らが我々と対戦することをそれほど喜んではいないだろう。昨シーズン、彼らを延長戦とPK戦に持ち込んだのは我々だけだったのだから。」
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