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リヴァプールがターキッシュ エアラインズとの総額3億ポンドの大型ユニフォームスポンサー契約を発表。17年間続いたスタンダード・チャータードの時代に終止符が打たれた
リヴァプールにとって画期的な契約
リヴァプールは、2027-28シーズンからターキッシュ エアラインズがクラブの新たなメインパートナーに就任することを正式発表した。『Daily Star』によると、5年契約の年額は6000万ポンド超と見積もられており、契約総額は3億ポンドという驚異的な規模になる見込みだ。
今回の動きにより、リヴァプールはユニフォーム前面のスポンサーとしてスタンダード・チャータードから切り替えることになる。ただし、ロンドンに拠点を置く同銀行がクラブから完全に離れるわけではない。2010年からメインスポンサーを務めてきたスタンダード・チャータードは、今後グローバルパートナーという役割に移行する。
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スタンダードチャータード時代の終焉
リヴァプールのチーフ・コマーシャル・オフィサーを務めるベン・ラティ氏は、この変更の重要性を強調した。「これは我々にとって節目となる発表であり、2027年6月からクラブのメインパートナーとしてターキッシュ エアラインズを迎えられることを大変うれしく思う」とラティ氏はクラブの公式ウェブサイトに語った。「リヴァプールのシャツの前面は、クラブの歴史の中でも特別な位置を占めている。
「ターキッシュ エアラインズは広範な国際ネットワークを持つ世界的に認知された組織であり、パートナーシップをスタートさせ、すでに2005年のあの特別な記憶によって築かれている強固な土台の上に、ともに強い関係を築いていくことを楽しみにしている」
また、ラティ氏は退任するメインスポンサーへの賛辞にも時間を割き、こう付け加えた。「今回の発表は、この17年間にわたってスタンダードチャータードがリヴァプールFCにもたらしてきた並外れた貢献を称える機会でもある。
「彼らはクラブの歴史における特別な時代を通じた我々の歩みの重要な一部であり、2027年6月からもスタンダードチャータードがグローバルパートナーとしてリヴァプールFCファミリーの一員であり続けることを、我々は大変うれしく思う。
「この移行に向けて準備を進める中、我々はこの新シーズン、そして2027年6月からクラブのメインパートナーとしてターキッシュ エアラインズを迎えることを楽しみにしている」
世界的なビッグクラブがアンフィールドに加わる
ターキッシュ エアラインズはこれまで、バルセロナやボルシア・ドルトムントといった強豪クラブと商業提携を結んできた。しかし、リバプールとの今回の契約は、同社にとって胸スポンサーのメインスポンサーを務める初の取り組みとなる。
ターキッシュ エアラインズのCEO、アフメト・オルムストゥル氏は次のように語った。「リバプール・フットボールクラブは、卓越した伝統と真にグローバルなサポーターコミュニティを持つ、世界で最も広く認知され、尊敬されているフットボールクラブの一つである。
「ターキッシュ エアラインズがクラブのメインクラブパートナーとなり、我々の名前が世界のスポーツ界で最も象徴的なユニフォームの一つに掲げられることを非常にうれしく思う。
「他のどの航空会社よりも多くの国へ就航する航空会社として、人々や文化、大陸をつなぐことは我々の根幹にある。このパートナーシップは、国際的な広がり、卓越性へのコミットメント、そして世界中の何百万人もの人々に刺激を与える力によって結ばれた、2つのグローバルブランドを一つにするものだ。」
オルムストゥル氏はさらに、この提携のより広い目標についても強調し、次のように述べた。「この契約はまた、ターキッシュ エアラインズによる世界的スポーツ支援の長い歴史における重要な新章を示すものでもある。我々は、スポーツが国境を越え、コミュニティを一つにする独自の力を持つと信じている。
「この新たな章の始まりにあたり、リバプールFC、そして世界中のそのサポーターとともに前進していくことを楽しみにしている。」
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ピッチ外での商業的優位性
この契約は、リヴァプールが商業面で圧倒的な力を持つクラブであることを示している。『Daily Star』によると、同クラブは現在、世界のあらゆるスポーツ組織の中で最も多くの独立系小売店舗を展開しており、直近6シーズンの欧州における平均テレビ視聴者数でも最高を維持している。この莫大なリーチによって、アンフィールドの首脳陣は商業資産に対してトップクラスの金額を要求することが可能となり、クラブはマンチェスター・シティやマンチェスター・ユナイテッドの資金力に対抗できる状態を保っている。
さらに、リヴァプールのデジタル面での影響力も、これほど高額なパートナーの確保に重要な役割を果たした。リヴァプールは現在、ソーシャルメディア全体でプレミアリーグのクラブの中で最も活発であり、昨季だけで15億件のエンゲージメントを記録した。この数字は、国内で最も近いライバルより34％多いエンゲージメントを示しており、ターキッシュ エアラインズに巨大なグローバルプラットフォームを提供することになる。
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