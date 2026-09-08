ターキッシュ エアラインズはこれまで、バルセロナやボルシア・ドルトムントといった強豪クラブと商業提携を結んできた。しかし、リバプールとの今回の契約は、同社にとって胸スポンサーのメインスポンサーを務める初の取り組みとなる。

ターキッシュ エアラインズのCEO、アフメト・オルムストゥル氏は次のように語った。「リバプール・フットボールクラブは、卓越した伝統と真にグローバルなサポーターコミュニティを持つ、世界で最も広く認知され、尊敬されているフットボールクラブの一つである。

「ターキッシュ エアラインズがクラブのメインクラブパートナーとなり、我々の名前が世界のスポーツ界で最も象徴的なユニフォームの一つに掲げられることを非常にうれしく思う。

「他のどの航空会社よりも多くの国へ就航する航空会社として、人々や文化、大陸をつなぐことは我々の根幹にある。このパートナーシップは、国際的な広がり、卓越性へのコミットメント、そして世界中の何百万人もの人々に刺激を与える力によって結ばれた、2つのグローバルブランドを一つにするものだ。」

オルムストゥル氏はさらに、この提携のより広い目標についても強調し、次のように述べた。「この契約はまた、ターキッシュ エアラインズによる世界的スポーツ支援の長い歴史における重要な新章を示すものでもある。我々は、スポーツが国境を越え、コミュニティを一つにする独自の力を持つと信じている。

「この新たな章の始まりにあたり、リバプールFC、そして世界中のそのサポーターとともに前進していくことを楽しみにしている。」