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リヴァプール、インテルDFバストーニを獲得へ？ バルセロナと争奪戦か
リヴァプールが狙う
リヴァプールがアレッサンドロ・バストーニの獲得レースに正式に参戦した。スペイン紙『スポルト』の報道によると、同クラブはこのディフェンダーの獲得可能性について予備的な打診を行ったという。 26歳の同選手は2019-20シーズン以来、サン・シーロで重要な役割を果たしており、ヨーロッパ屈指の信頼できるボール扱いの巧みなセンターバックへと成長した。インテルは以前、彼の評価額を8000万ユーロ（約147億円）としていたが、財政的な制約により、セリエA首位の同クラブは5000万ユーロ（約92億円）前後のオファーを検討せざるを得なくなったと報じられている。この大幅な価格下落に、複数の強豪クラブが注目している。
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バルセロナと争奪戦か
イタリア『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、インテルは現在の財政状況を打開するため、このイタリア代表選手との契約解除を「真剣に検討」しているという。 しかし、カタルーニャのメディアの報道によると、リヴァプールが同選手を説得するには大きな壁があるという。バストーニの第一希望はバルセロナへの移籍であるとの見方が示されており、スペインのクラブが有利な立場にあるように見える。こうした障害があるにもかかわらず、リヴァプールはめげずにいる。バストーニの代理人が複数のクラブからの関心を伝えていることから、リヴァプールは自チームの資金力によって、最終的にこのディフェンダーの決断を動かせることを期待している。
リヴァプール守備陣の再編
バストーニの獲得に向けた動きは、アルネ・スロット監督率いる守備陣にとって極めて重要な時期に持ち上がった。フィルジル・ファン・ダイクが依然として守備陣の要である一方、イブラヒマ・コナテの長期的な去就については不透明な状況にある。このフランス人選手の契約はまもなく満了を迎えるからだ。 さらに、ジョー・ゴメスと34歳のファン・ダイクはいずれも2027年まで契約を結んでおり、若手の有望株ジョヴァンニ・レオーニも長期離脱中であることから、エリートで経験豊富な左利きのスペシャリストへのニーズは急務となっている。バストーニの統計データを見る限り、彼はスロット監督のハイテンポなシステムに理論上は理想的な選手と言える。
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予想される激しい入札合戦
夏の移籍市場が近づくにつれ、バストーニを巡る争奪戦は激化すると見られており、リヴァプールとバルセロナの両クラブが正式なオファーを検討している。リヴァプールにとっての課題は、バルセロナが持つ歴史的な魅力を凌駕し、現在Transfermarktで8000万ユーロと評価されているこの選手を、その半額近い価格で獲得することにある。インテルがリーグ戦で最終的にどの順位に落ち着くか、そしてどのような補強目標を掲げるかによって、クラブがどれほど迅速に売却を推し進めるかが決まるだろう。 一方、バストーニ自身はインテルでのスクデット獲得に集中しているが、欧州の「ビッグ2」リーグへの移籍はますます避けられないものとなりつつある。
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