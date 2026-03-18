リヴァプール、インテルDFバストーニを獲得へ？ バルセロナと争奪戦か

イタリア『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、インテルは現在の財政状況を打開するため、このイタリア代表選手との契約解除を「真剣に検討」しているという。 しかし、カタルーニャのメディアの報道によると、リヴァプールが同選手を説得するには大きな壁があるという。バストーニの第一希望はバルセロナへの移籍であるとの見方が示されており、スペインのクラブが有利な立場にあるように見える。こうした障害があるにもかかわらず、リヴァプールはめげずにいる。バストーニの代理人が複数のクラブからの関心を伝えていることから、リヴァプールは自チームの資金力によって、最終的にこのディフェンダーの決断を動かせることを期待している。