リヴァプールがコートジボワール代表でRBライプツィヒのウインガーへの新オファーを提示したと報じられ、ヤン・ディオマンデが移籍噂に言及した。

コートジボワールがキュラソーを2－0で下した試合後、ディオマンデは来季の去就について集中的に質問を受けた。プレミアリーグ移籍の噂が流れる中、彼は「今は代表での任務に集中しており、その先については考えていない」と強調した。

来シーズンの所属先について問われると、彼は「分からない。今はワールドカップに集中し、その後どうするかは見てから決める。今は何も言えない」と語った。



