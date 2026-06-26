Getty Images Sport
翻訳者：
リヴァプールがコートジボワール代表でRBライプツィヒのウインガーへの新オファーを提示したと報じられ、ヤン・ディオマンデが移籍噂に言及した。
ワールドカップのスター選手、去就を明言せず
コートジボワールがキュラソーを2－0で下した試合後、ディオマンデは来季の去就について集中的に質問を受けた。プレミアリーグ移籍の噂が流れる中、彼は「今は代表での任務に集中しており、その先については考えていない」と強調した。
来シーズンの所属先について問われると、彼は「分からない。今はワールドカップに集中し、その後どうするかは見てから決める。今は何も言えない」と語った。
- Getty Images
リヴァプール、史上最高額を準備
リヴァプールは、モハメド・サラーの穴を埋めるため、10代のテクニシャン争奪戦でリードしていると報じられている。アンフィールド首脳陣は、積極補強を承認したアンドニ・イラオラ監督の下、新時代を牽引する最優先候補としてディオマンデをマークした。
リヴァプールは8600万ポンド（1億ユーロ／1億1400万ドル）のオファーを用意し、ライプツィヒの反応を見極める。この移籍が成立すればクラブ史上最高額となるが、ライプツィヒは1億1200万ポンド（1億3000万ユーロ／1億4800万ドル）近い金額を要求するとみられる。
PSGからの関心と子供の頃の夢
リヴァプールは資金力があるものの、パリ・サンジェルマンとの競争に直面している。欧州王者のPSGは状況を注視しており、選手本人もリーグ・アンの王者への思い入れを明かした。
このウインガーは以前、「幼い頃からPSGが好きだった。父もPSGのファンだったと思う」と語っている。ただ、現在は北米での大会に集中しており、将来については代理人に一任していると付け加えた。
- Getty Images
ライプツィヒ、ワールドカップ後の戦いに備える
RBライプツィヒは、ナビー・ケイタやドミニク・ソボスライを高額でリヴァプールに売却した実績があり、スター選手の高値放出には慣れている。しかしクラブは、ディオマンデに新契約を結ばせ、世界的なスターとしての地位を反映した契約解除条項を盛り込みたいと考えている。
現在はワールドカップのノックアウトステージに集中しており、コートジボワール代表の攻撃の要として活躍が期待される。大会終了後には移籍競争がさらに加熱すると見込まれるが、リヴァプールは早期から進めてきた準備がパリ・サンジェルマンの関心を上回ることを期待している。