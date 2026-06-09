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リヴァプールがウルグアイ人選手を無償で獲得するオファーを受けたことで、ダーウィン・ヌニェスがリヴァプールに電撃復帰する可能性が出てきた。
ヌニェスがリヴァプールの意外な選択肢として浮上
ヌニェスはアル・ヒラルとの契約を解除し、フリー移籍が可能になった。ウルグアイ代表は昨夏加入したが、ベンゼマ加入による登録枠の制限で出場できず、中東でのキャリアは短期間で終了した。
TEAMtalkによると、リヴァプールも獲得を打診されたクラブの一つで、移籍金なしで元選手を呼び戻す可能性もあるという。
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各クラブが好機を評価するにつれ、関心が高まっている。
報道によると、リヴァプールは攻撃陣の補強策を検討する中で、このストライカーを再獲得する機会が巡ってきたという。ヒューゴ・エキティケがアキレス腱の重傷で来シーズンの大部分を欠場する見込みとなり、クラブはフォワード陣の戦力不足に直面している。
移籍金不要で即戦力となる点も魅力で、チェルシーとニューカッスルも関心を示している。
なぜ双方にとって復帰が理にかなっているのか
負傷者が相次ぐリヴァプールは、ヌニェス獲得へ本腰を入れ始めた。アンフィールドで複数シーズン戦った経験があり、クラブや街、プレミアリーグの要求を熟知している。
戦術面でも、彼のスピードとフィジカル、プレス能力は、新監督アンドニ・イラオラの攻撃的なスタイルに適合する。本人も復帰に前向きと報じられ、プレミアリーグでは通算25得点16アシストをマークしている。
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リバプールは行動するか否かを決定しなければならない。
リバプールは、この移籍を進めるか、現状の補強計画を維持するかを決断しなければならない。移籍金が不要なヌニェスは、短期的な解決策として魅力的だ。特に、攻撃陣の層を厚くする必要があるクラブにとってはなおさらだ。
ただし、他のプレミアリーグクラブが競合すれば状況は複雑になる。関心が強まった場合、リヴァプールはヌニェス再獲得が短期的な補強だけでなく長期戦略にも合うかを慎重に判断する必要がある。