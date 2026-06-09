リヴァプールがウルグアイ人選手を無償で獲得するオファーを受けたことで、ダーウィン・ヌニェスがリヴァプールに電撃復帰する可能性が出てきた。

報道によると、リヴァプールは攻撃陣の補強策を検討する中で、このストライカーを再獲得する機会が巡ってきたという。ヒューゴ・エキティケがアキレス腱の重傷で来シーズンの大部分を欠場する見込みとなり、クラブはフォワード陣の戦力不足に直面している。

移籍金不要で即戦力となる点も魅力で、チェルシーとニューカッスルも関心を示している。