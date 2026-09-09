AFP
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リヴァプールがアンフィールドで見事な逆転勝利、アレクシス・マック・アリスターの強烈弾でアトレティコ・マドリーを沈めてチャンピオンズリーグ初戦を飾る
リヴァプールがアトレティコ・マドリードに勝利を収める
熱狂的なホームサポーターの前で戦ったリヴァプールは、印象的なパフォーマンスを見せ、欧州での初戦で勝ち点3を手にした。勝利はホームチームにとって決して容易なものではなく、試合開始から17分以内に先制を許して序盤にビハインドを背負った。しかし、リヴァプールは高い粘り強さを示して試合をひっくり返し、本拠地で貴重な白星を挙げた。
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序盤の衝撃がリヴァプールの同点弾を導く
アトレティコ・マドリーは試合の入りで好スタートを切り、17分に先制してアンフィールドの観衆を驚かせた。ジョレンテがネットを揺らし、この一戦でアトレティコ・マドリーに早い時間帯のアドバンテージをもたらした。
リヴァプールは前半が進むにつれて徐々に勢いを強め、前半終了5分前に試合を振り出しへ戻した。ソボスライがリヴァプールの同点弾を決め、チームメートのロナルド・アラウホによる巧みなアシストから冷静にフィニッシュ。両チームは1-1でハーフタイムを迎えた。
マク・アリスターの一撃がアンフィールドでの逆転劇を完結させる
後半が始まっても流れは完全にリヴァプールにあり、ホームチームは再開からわずか5分で逆転を完了した。試合で初めてリヴァプールをリードに導く決定的な場面を生み出したのは、マック・アリスターだった。
このMFはペナルティーエリア外からの強烈なシュートで得点を記録し、スコアを2-1とした。その後、リヴァプールは試合残り時間を効果的に進め、終了の笛までリードを守り切った。
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焦点は国内リーグ戦に移る
チャンピオンズリーグで白星発進を決めたアンドニ・イラオラ監督率いるチームは、すぐに国内での戦いへと意識を切り替える。次戦のプレミアリーグでは、今週末にアンフィールドでフラムをホームに迎える予定だ。
一方、アトレティコ・マドリーはこの欧州の敗戦を振り払い、国内リーグ戦に戻ることになる。次のリーガの試合では、敵地でレアル・ソシエダと対戦する。
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