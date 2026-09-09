アトレティコ・マドリーは試合の入りで好スタートを切り、17分に先制してアンフィールドの観衆を驚かせた。ジョレンテがネットを揺らし、この一戦でアトレティコ・マドリーに早い時間帯のアドバンテージをもたらした。

リヴァプールは前半が進むにつれて徐々に勢いを強め、前半終了5分前に試合を振り出しへ戻した。ソボスライがリヴァプールの同点弾を決め、チームメートのロナルド・アラウホによる巧みなアシストから冷静にフィニッシュ。両チームは1-1でハーフタイムを迎えた。