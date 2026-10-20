リヴァプールのDFロナルド・アラウホは、アンフィールドでビジャレアルを迎えるUEFAチャンピオンズリーグの試合を前に、月曜日の記者会見に選手団を代表して出席した。バルセロナから加入したアラウホは、地元サポーターからの温かい歓迎に対し、ウルグアイ代表選手として感謝を示した。

アラウホは、リヴァプールでプレーすることには大きな要求が伴うと認める一方、高い期待によるプレッシャーの中でこそ力を発揮できると強調した。

同DFは、国内大会と欧州大会の両方で成功を収めるため、全力を尽くすと宣言した。