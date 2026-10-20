Mark Pain
翻訳者：
「リヴァプールがどれほど大きいか分かる！」ロナルド・アラウホがポジション変更とアンフィールドでの生活を語る
アラウホ、リヴァプールで担う責任とファンとのつながりに喜び
リヴァプールのDFロナルド・アラウホは、アンフィールドでビジャレアルを迎えるUEFAチャンピオンズリーグの試合を前に、月曜日の記者会見に選手団を代表して出席した。バルセロナから加入したアラウホは、地元サポーターからの温かい歓迎に対し、ウルグアイ代表選手として感謝を示した。
アラウホは、リヴァプールでプレーすることには大きな要求が伴うと認める一方、高い期待によるプレッシャーの中でこそ力を発揮できると強調した。
同DFは、国内大会と欧州大会の両方で成功を収めるため、全力を尽くすと宣言した。
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DF、ビジャレアルのポゼッション重視の戦い方に警戒を呼びかけ
スペインでプレーしていた頃にビジャレアルと何度も対戦したアラウホは、同チームのパスの質が非常に高いと警戒した。「ビジャレアルはバルセロナに次いでラ・リーガでボール保持率が高い。それを見れば、どんな選手がそろっているか分かる」とアラウホは語った。
「ビジャレアルのことはよく知っている。何度も対戦した。素晴らしいチームで、素晴らしい選手たちがいる」
「だが、ここはアンフィールドだ。僕たちには僕たちのアイデンティティーがある。開始1分目から全力を尽くし、試合の主導権を握らなければならない」と強調した。
適応力、語学レッスン、そしてソボスライの不在
アラウホはイラオラの下で右サイドバックとしてプレーすることを前向きに受け入れる一方、リオ・ングモハやジェレミー・ジャケといった若いチームメートと円滑に意思疎通を図るため、英語を勉強していることを明かした。「センターバックでプレーする方がやりやすいと感じるのは否定しない。でも、問題はない」とアラウホは語った。
「サッカーには共通言語がある。誰かに声を張り上げて伝えなければならないときも、伝わるものだ」
ドム・ソボスライがけがで欠場していることについて、アラウホはこう付け加えた。「ドムは素晴らしい選手だ……。今は彼を起用できないし、きっと彼がいなくて寂しくなるだろう。でも、僕たちのチームには高いクオリティーがある」
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リヴァプール、欧州大会での圧倒的なホーム戦績をさらに伸ばせるか
アンフィールドで行われたチャンピオンズリーグのグループステージまたはリーグフェーズの直近16試合で15勝を挙げているリヴァプールは、強い自信を持ってこの一戦に臨む。
ビジャレアルはナポリに3-1で勝利してこの試合を迎えるが、アラウホはリヴァプールには欧州の舞台で勝ち進むだけの力があると確信している。
リヴァプールは英国夏時間20時開始の試合で勝ち点3を獲得し、今季大会での全勝スタートを維持することを狙う。
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