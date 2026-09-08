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リヴァプールから引き抜き！ マンチェスター・ユナイテッド、宿敵から将来有望な10代ウインガー獲得で合意 若手刷新は続く
分断を越えて
マンチェスター・ユナイテッドが、高く評価されるリバプールのアカデミー有望株アイザック・コンデを獲得し、最大のライバルに大きな打撃を与える構えだ。ファブリツィオ・ロマーノによれば、16歳の同選手がマージーサイドからマンチェスターへ移る契約はすでに完了しているという。
主に左サイドでプレーするこの万能型ウインガーは、現所属クラブですでに順調に昇格を重ねていた。来月まで17歳の誕生日を迎えないにもかかわらず、コンデはすでにリバプールのU-18チームで存在感を示していた。
今後はユナイテッドの育成システムに加わることになる。このティーンエイジャーは、すぐに順応してU-18チームを率いるダレン・フレッチャーにさっそくアピールしたいところだ。
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トップチームの戦力バランスの偏り
オールド・トラフォードの首脳陣が明らかに若手補強を優先してきた一方で、クラブ全体の今夏の補強戦略には疑問の声も上がっている。中盤では大幅な刷新が進み、アンドレイ・サントス、ユーリ・ティーレマンス、カルロス・バレバの注目すべき加入によって戦力が強化された。
しかし、その中盤への投資は、守備陣の補強を犠牲にした形になっているようだ。左サイドバックは依然として明確な懸念材料であり、現時点でレギュラーの先発候補となる本職はルーク・ショーしかいない。
その結果、ユナイテッドはトップチームの穴を埋めるために育成目的の補強に頼らざるを得なくなる可能性がある。本来は将来性を見込まれて獲得されたパラグアイのユース代表ディエゴ・レオンも、負傷者が出て手薄な最終ラインに問題が生じれば、早期にトップチームで起用されるかもしれない。
より幅広い補強戦略
コンデの加入見込みは、国内のライバルクラブからトップクラスのアカデミー人材を引き抜くための組織的な取り組みの一環である。マンチェスター・ユナイテッドはこれまでにも、アーセナルの下部組織からエイデン・ヘブンとチド・オビを獲得し、成功を収めてきた。
とりわけ実りある補強となったのがヘブンだ。昨年2月にロンドン北部から加入して以降、この19歳DFはスムーズにトップチームの戦いへ適応した。すでにトップチームで25試合に出場しており、そのうち22試合はプレミアリーグでの出場となっている。
一方で、オビの歩みは若手育成の予測不可能さを浮き彫りにしている。2024-25シーズンにトップチームで8試合に出場した後、このデンマーク人FWは昨季に停滞した。その後、再び勢いを取り戻すため、今季はオランダのヴィレムIIへ期限付き移籍している。
- ZUMA Press Wire
突破を目指している
コンデにとって当面の焦点は、新たな環境に順応し、フレッチャーのアカデミー体制の中で自身の価値を証明することになる。素早く適応できれば、今後数カ月でユースカテゴリーを急速に駆け上がる可能性もある。
一方、ユナイテッドは引き続き、世界各地で進める若手投資の進捗を見守っていく。オビのエールディヴィジでのプレーと並行して、20歳のマリ人MFセコウ・コネも貴重なトップチーム経験を積むため、スイスのローザンヌ・スポルトへ1シーズンの期限付き移籍に出されている。
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