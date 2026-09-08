マンチェスター・ユナイテッドが、高く評価されるリバプールのアカデミー有望株アイザック・コンデを獲得し、最大のライバルに大きな打撃を与える構えだ。ファブリツィオ・ロマーノによれば、16歳の同選手がマージーサイドからマンチェスターへ移る契約はすでに完了しているという。

主に左サイドでプレーするこの万能型ウインガーは、現所属クラブですでに順調に昇格を重ねていた。来月まで17歳の誕生日を迎えないにもかかわらず、コンデはすでにリバプールのU-18チームで存在感を示していた。

今後はユナイテッドの育成システムに加わることになる。このティーンエイジャーは、すぐに順応してU-18チームを率いるダレン・フレッチャーにさっそくアピールしたいところだ。







