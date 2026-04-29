リア・ウィリアムソンが残留決定！ ライオネスの主将は期限切れ契約を更新し、20年に及ぶガンナーズでのキャリアを延長する。

アーセナルにとって、これは成し遂げるべき重要な課題だ。ウィリアムソンは今シーズン、怪我のためガナーズの中心ではなかった。昨夏の欧州選手権でイングランドを優勝に導いた際に膝を傷め、12月まで離脱した。1月にはふくらはぎ、そして最近もハムストリングの怪我から復帰したばかりだ。

それでも、先週末のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦リヨン戦でアーセナルに復帰した彼女は、ボール保持時の高さと効用で勝利に貢献し、チームにとっていかに重要かを示した。 ウィリアムソンにとって、ここまで怪我の多いシーズンは珍しい。2023年4月の前十字靭帯（ACL）断裂後に続くシーズンだけだ。 それ以外のシーズンは常に戦力として活躍し、アーセナルのスタイルに不可欠な存在だ。彼女はチームを牽引する最高レベルのディフェンダーである。