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リア・ウィリアムソンが残留決定！ ライオネスの主将は期限切れ契約を更新し、20年に及ぶガンナーズでのキャリアを延長する。
リア・ウィリアムソン、アーセナルと契約延長へ
今シーズン、特に年明け以降、アーセナルでは多くの主力が今夏フリーエージェントになる見込みで憶測が飛び交っていた。しかし1月にレネ・スレゲルス監督の契約延長を発表して以降、クラブは着実に更新作業を進めている。
3月には主将キム・リトルが1年契約を延長し、先週はFWスティナ・ブラックステニウス、火曜日にはDFステフ・キャトリーも続々と契約更新を発表した。そして今回、イングランド代表DFウィリアムソンも新契約に合意間近と『ザ・アスレティック』が伝えている。
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ウィリアムソンの契約延長がアーセナルにとって重要な理由
アーセナルにとって、これは成し遂げるべき重要な課題だ。ウィリアムソンは今シーズン、怪我のためガナーズの中心ではなかった。昨夏の欧州選手権でイングランドを優勝に導いた際に膝を傷め、12月まで離脱した。1月にはふくらはぎ、そして最近もハムストリングの怪我から復帰したばかりだ。
それでも、先週末のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦リヨン戦でアーセナルに復帰した彼女は、ボール保持時の高さと効用で勝利に貢献し、チームにとっていかに重要かを示した。 ウィリアムソンにとって、ここまで怪我の多いシーズンは珍しい。2023年4月の前十字靭帯（ACL）断裂後に続くシーズンだけだ。 それ以外のシーズンは常に戦力として活躍し、アーセナルのスタイルに不可欠な存在だ。彼女はチームを牽引する最高レベルのディフェンダーである。
4件解決、あと何件？ アーセナルの未解決案件
アーセナルは契約満了が迫る選手たちとの交渉で着実に前進している。直近1か月でリトル、ブラックステニウス、キャトリーが契約更新し、ウィリアムソンの残留も決定した。
一方、前十字靭帯負傷で今シーズンの大半を欠場したGKマヌエラ・ジンツベルガーは、契約満了で退団すると発表された。 数週間後にはフリーエージェントとなるケイティ・マッケイブ、ベス・ミード、ビクトリア・ペロヴァ、ケイトリン・フォード、ライア・コディナについては、まだ公式発表がない。
特にマッケイブについては退団報道が続き、10年に及ぶ北ロンドンでの活躍を考えるとファンは衝撃を受けている。月曜には『The Athletic』が、彼女とミードが女子スーパーリーグ首位のマンチェスター・シティへ移籍する可能性を報じた。
『アーセブログ』は、アーセナルがミードとフォードを同時に失うことを警戒していると伝えたが、フォードの去就は依然として不明だ。一方、ペロヴァとコディナは今季出場機会に恵まれておらず、移籍しても不思議ではない。
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新戦力と契約更新：スタンウェイとバトル、アーセナル移籍間近
アーセナルは新契約を提示する選手と提示しない選手を精査する一方、夏の補強候補も検討している。今夏バイエルン・ミュンヘン退団を表明したイングランド代表MFジョージア・スタンウェイと、バルセロナDFオナ・バトレのフリー移籍加入が濃厚だ。
スタンウェイは、ペロヴァが退団した場合に薄くなる中盤を補強する。バトジェはマッケイブの穴を埋める。スペイン代表の彼女は右利きで主に右SBだが、左でもプレーできる。