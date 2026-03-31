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リア・ウィリアムソンがスペイン戦に向けたイングランド代表に選出され、「ライオンズ」は安堵の息をついた。また、サリナ・ウィーグマン監督は、負傷から復帰したベス・ミードも招集することができた。
イングランド代表の欠場者が相次ぐ中、ウィリアムソンとミードが招集される
ウィリアムソンがスペイン戦に間に合うかどうか尋ねられたウィーグマン監督は、次のように答えた。「そうなることを期待している。多少のトラブルはあったが、全体的には非常に順調だ。彼女がプレーする時は、本当に素晴らしいプレーを見せてくれる。我々は彼女を慎重に扱ってきたし、アーセナルも同様だ。何より彼女自身がその意識をしっかりと持っている。 彼女は間に合うと思うし、だからこそ代表メンバーに選出した。彼女は良い状態にあるし、調子を上げてきている。彼女が抱えている軽い不調は深刻なものではないが、少し時間がかかるだけだ。」
火曜日の朝に発表されたウィーグマン監督の最新メンバーリストで朗報となったのは、キャプテンの復帰だけではない。ウィリアムソンのアーセナルでのチームメイトであるベス・ミードも、脛の怪我で3月の合宿を欠場していたが、今回復帰を果たした。イングランド代表が攻撃陣で抱えている欠場者の状況を考えれば、これは特に大きな朗報だ。
3月の招集期間を欠場したマンチェスター・ユナイテッドのプレイメーカー、エラ・トゥーンは股関節の故障で依然として離脱中であり、チェルシーのストライカー、アギー・ビーバー＝ジョーンズとマンチェスター・シティのミッドフィルダー、グレース・クリントンも、来月のスペイン戦およびアイスランド戦を欠場することになった。ビーバー＝ジョーンズは足首の故障に悩まされており、チェルシーの直近2試合を欠場せざるを得なかった。一方、クリントンはクラブでも代表でも、ほぼ6週間プレーしていない。
昨夏の欧州選手権でヒーローとなった若手FWミシェル・アギェマンは、10月のイングランド対オーストラリア戦で前十字靭帯（ACL）の重傷を負い、攻撃陣から長期離脱している。 ミッシー・ボー・カーンズも今回の招集対象外となる。カーンズは前回の合宿では、第一子妊娠を発表したため、喜ばしい理由で欠場していた。しかし先週末、アストン・ヴィラの中盤選手である彼女は、流産したという悲報を明かした。
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10代のパーキンソンに素晴らしいチャンスが舞い込む
こうした欠場者が出る中、ヴィークマン監督はイングランドのユース代表からもう一人の有望な若手選手を招集することを決め、エリカ・パーキンソンに初のシニア代表招集を告げた。17歳の彼女は、ポルトガルのヴァラダレス・ガイアで活躍しており、ここ3シーズンにわたってトップチームで定期的にプレーしている。若年ながら、その活躍が評価され、パーキンソンは最近のイングランドU-23代表の合宿に招集され、そこで素晴らしいパフォーマンスを披露した。 今回、彼女はウィーグマン監督と「ライオンズ」のスタッフ陣にその実力をアピールするチャンスを得る。
技術に長けた10番のパーキンソンは、イギリス人の父と日本人の母の間にシンガポールで生まれた。国際大会ではポルトガル代表としての出場資格も有しているが、ユース時代は「ヤング・ライオネッス」でプレーし、イングランド代表としてプレーすることを決意している。
「イングランドは、私をナショナルトレーニングセンターに招待してくれた最初の国でした」と、パーキンソンは昨年、なぜ父の国を選んだのかをこう説明した。「彼らは私の試合を見るためにスカウトをポルトガルに派遣してくれました。当時は男子と一緒にプレーしていました。彼らはネットで私のプレーの映像を見て、私がハーフ（イングランド系）だと気づいたのです。ここに来てみると、その文化が本当に気に入りました。 みんな親切だけど、野心も持っている。トレーニングでのイングランドの姿勢や、試合でのプレースタイルが気に入ったの」
イングランド女子代表の全メンバー
ゴールキーパー：ハンナ・ハンプトン（チェルシー）、アンナ・ムーアハウス（オーランド・プライド）、エリー・ローバック（アストン・ヴィラ）
ディフェンダー：ルーシー・ブロンズ（チェルシー）、ジェス・カーター（ゴッサム）、アレックス・グリーンウッド（マンチェスター・シティ）、テイラー・ハインズ（アーセナル）、マヤ・ル・ティシエ（マンチェスター・ユナイテッド）、エスメ・モーガン（ワシントン・スピリット）、リア・ウィリアムソン（アーセナル）、ロッテ・ウッベン＝モイ（アーセナル）
MF：ローラ・ブリンクイルデ・ブラウン（マンチェスター・シティ）、ルシア・ケンドール（アストン・ヴィラ）、エリカ・メグ・パーキンソン（ヴァラダレス・ガイア）、ジョージア・スタンウェイ（バイエルン・ミュンヘン）、キーラ・ウォルシュ（チェルシー）
フォワード：フレイヤ・ゴッドフリー（ロンドン・シティ・ライオネッス）、ローレン・ヘンプ（マンチェスター・シティ）、ローレン・ジェームズ（チェルシー）、クロエ・ケリー（アーセナル）、ベス・ミード（アーセナル）、ジェス・パーク（マンチェスター・ユナイテッド）、アレッシア・ルッソ（アーセナル）
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次は何が待っているのでしょうか？
イングランド代表の試合日程は、4月14日にウェンブリーで行われるスペイン戦から始まり、その数日後にはアイスランド遠征が控えている。 「ライオネッス」が前回「ラ・ロハ」と対戦したのはユーロ2025の決勝戦であり、接戦の末PK戦で勝利し、欧州王者の座を守り抜いた。両チームは2026年の最初の国際試合期間にアイスランドとウクライナの両方に勝利し、ワールドカップ予選グループで勝ち点同率の首位に並んでいる。しかし、イングランドは得失点差でわずかにリードしており、2週間後にスペインを破ってその優位をさらに広げたいと考えている。