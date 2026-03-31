リア・ウィリアムソンがスペイン戦に向けたイングランド代表に選出され、「ライオンズ」は安堵の息をついた。また、サリナ・ウィーグマン監督は、負傷から復帰したベス・ミードも招集することができた。

ウィリアムソンがスペイン戦に間に合うかどうか尋ねられたウィーグマン監督は、次のように答えた。「そうなることを期待している。多少のトラブルはあったが、全体的には非常に順調だ。彼女がプレーする時は、本当に素晴らしいプレーを見せてくれる。我々は彼女を慎重に扱ってきたし、アーセナルも同様だ。何より彼女自身がその意識をしっかりと持っている。 彼女は間に合うと思うし、だからこそ代表メンバーに選出した。彼女は良い状態にあるし、調子を上げてきている。彼女が抱えている軽い不調は深刻なものではないが、少し時間がかかるだけだ。」

火曜日の朝に発表されたウィーグマン監督の最新メンバーリストで朗報となったのは、キャプテンの復帰だけではない。ウィリアムソンのアーセナルでのチームメイトであるベス・ミードも、脛の怪我で3月の合宿を欠場していたが、今回復帰を果たした。イングランド代表が攻撃陣で抱えている欠場者の状況を考えれば、これは特に大きな朗報だ。

3月の招集期間を欠場したマンチェスター・ユナイテッドのプレイメーカー、エラ・トゥーンは股関節の故障で依然として離脱中であり、チェルシーのストライカー、アギー・ビーバー＝ジョーンズとマンチェスター・シティのミッドフィルダー、グレース・クリントンも、来月のスペイン戦およびアイスランド戦を欠場することになった。ビーバー＝ジョーンズは足首の故障に悩まされており、チェルシーの直近2試合を欠場せざるを得なかった。一方、クリントンはクラブでも代表でも、ほぼ6週間プレーしていない。

昨夏の欧州選手権でヒーローとなった若手FWミシェル・アギェマンは、10月のイングランド対オーストラリア戦で前十字靭帯（ACL）の重傷を負い、攻撃陣から長期離脱している。 ミッシー・ボー・カーンズも今回の招集対象外となる。カーンズは前回の合宿では、第一子妊娠を発表したため、喜ばしい理由で欠場していた。しかし先週末、アストン・ヴィラの中盤選手である彼女は、流産したという悲報を明かした。