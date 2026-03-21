ローゼニオール監督はこのディフェンダーへの称賛を惜しまず、同年代の選手としては稀な技術的な能力と成熟度を特筆している。41歳の同監督は、ハトがプレッシャーの高い状況でも冷静さを保てる能力こそが、彼を同世代の選手たちとは一線を画す要素だと考えている。

「彼は私やスタッフの信頼を勝ち取り、非常に、非常に期待の持てる選手だ」と監督は語った。「彼が在籍している間、彼は素晴らしい活躍を見せてくれた。彼の気質や身体能力には本当に感銘を受けている。技術面でも、毎日一緒に練習するのが楽しみだ。そして彼の年齢を考えると、今後どれほど成長するかが恐ろしいほどだ」