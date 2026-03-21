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リアム・ローゼニオール、負傷者続出の中、「脅威」のチェルシーの若手がさらなる成長を遂げることを後押し
スタンフォード・ブリッジで好機が訪れる
チェルシーは今シーズン、相次ぐ負傷に悩まされており、守備陣の補強が急務となっている。この戦力不足により若手選手の起用が加速しており、ハトがその穴を埋める最有力候補として浮上している。 西ロンドンのクラブの医療部門と技術部門は、ハトがプレミアリーグの過酷な肉体的負荷に耐えられるよう、彼の負担を慎重に管理してきた。プレッシャーはあるものの、ハトが「有望な若手」から「頼りになる主力選手」へと成長する準備が整っているという内部での見方が強まっている。
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「恐ろしい」才能に対するローゼニアの評価
ローゼニオール監督はこのディフェンダーへの称賛を惜しまず、同年代の選手としては稀な技術的な能力と成熟度を特筆している。41歳の同監督は、ハトがプレッシャーの高い状況でも冷静さを保てる能力こそが、彼を同世代の選手たちとは一線を画す要素だと考えている。
「彼は私やスタッフの信頼を勝ち取り、非常に、非常に期待の持てる選手だ」と監督は語った。「彼が在籍している間、彼は素晴らしい活躍を見せてくれた。彼の気質や身体能力には本当に感銘を受けている。技術面でも、毎日一緒に練習するのが楽しみだ。そして彼の年齢を考えると、今後どれほど成長するかが恐ろしいほどだ」
マネージャーへの称賛
このオランダ人選手は、ロゼニオール監督への称賛も口にしている。ロゼニオール監督のチェルシーでのデビュー戦、FAカップのチャールトン・アスレティック戦（5-1で勝利）で、ハトは監督就任後初となるゴールを決めた。試合後、このディフェンダーは次のように語った。「彼［ロゼニオール］には独自のサッカーのスタイルがある。それは素晴らしいスタイルだし、我々にも合っていると思う。 時間が限られていたため、彼がどのようなサッカーを求めているかを説明しようと何度も話し合いを重ねてきたが、今日の試合でその意図を体現できたと思う。」
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チェルシーの次はどうなるのか？
今シーズン、ハトは全大会を通じてチェルシーで27試合に出場し、1ゴール1アシストを記録している。エンツォ・マレスカ監督の下では出場機会を得られずに苦戦していたが、ロゼニオール監督の下で着実に信頼を勝ち取ってきた。土曜日にプレミアリーグでエバートンとのアウェイ戦を控える中、彼は先発入りを狙っている。
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