リアム・ローゼニオール、早くも解任か？！ チェルシーの理事会は監督に対して「深刻な懸念」を抱いており、またもや衝撃的な監督交代が行われる可能性も

クラブからの公式発表はないものの、内部の情報によると、監督の去就をめぐって意見の分かれが生じているようだ。報道によると、主要な意思決定者数名は、来シーズン開幕までにローゼニオール監督がベンチを離れる可能性があると見ている。この内部からの圧力は、絶え間ない監督交代にうんざりしているファン層からの声高な不満によって、さらに強まっている。 スカイ・スポーツの報道でクラブ関係者が言及した「深刻な懸念」は、プレースタイルの進歩が見られないこと、そしてチャンピオンズリーグ出場権争いにおける直接のライバル相手に対して結果を出せないチームの状態に集中している。