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リアム・ローゼニオール、早くも解任か？！ チェルシーの理事会は監督に対して「深刻な懸念」を抱いており、またもや衝撃的な監督交代が行われる可能性も
スタンフォード・ブリッジに不穏な空気が漂っている
就任からわずか3ヶ月で、チェルシーにおけるロゼニオールの将来はますます暗雲が立ち込めている。スイスのスカイ・スポーツによると、西ロンドンのクラブに近い情報筋は、1月の就任後に見られた当初の楽観的なムードは薄れ、役員室には根深い不安が残っていると見ている。 理事会は、2032年までの契約を結んだにもかかわらず、41歳の彼が長期的なスポーツプロジェクトを率いるための戦術的洞察力を持っているのかどうかを疑問視しているようだ。チームがプレミアリーグの順位表で下位に転落し、欧州での戦いが苦戦を強いられる中、チェルシーのオーナー陣はすでに新監督探しを再開している模様だ。
- (C)Getty Images
組織内での疑念の高まり
クラブからの公式発表はないものの、内部の情報によると、監督の去就をめぐって意見の分かれが生じているようだ。報道によると、主要な意思決定者数名は、来シーズン開幕までにローゼニオール監督がベンチを離れる可能性があると見ている。この内部からの圧力は、絶え間ない監督交代にうんざりしているファン層からの声高な不満によって、さらに強まっている。 スカイ・スポーツの報道でクラブ関係者が言及した「深刻な懸念」は、プレースタイルの進歩が見られないこと、そしてチャンピオンズリーグ出場権争いにおける直接のライバル相手に対して結果を出せないチームの状態に集中している。
フランスへの復帰の可能性はあるのか？
もしチェルシーがまたしても解任に踏み切るとしても、ロゼニオールが長く無職でいることはなさそうだ。ロンドンでの苦戦にもかかわらず、欧州大陸、とりわけリーグ・アンでは、彼の評価は依然として極めて高い。フランスのサッカー関係者は、彼が以前の監督職で高く評価されていた指導法や選手管理能力を頻繁に称賛している。一方、ロゼニオール自身は、チェルシーでの当面の目標に公には依然として全力を注いでいることは疑いようがなく、今後の行方はまだ不透明だ。
- AFP
このプロジェクトにとって、今後数週間が正念場となる
今後の試合日程は、ロゼニオール監督にとって最後の試金石となるかもしれない。チェルシーは、今シーズンの行方を左右するチャンピオンズリーグのPSG戦第2戦を控えており、欧州からの早期敗退を避けるためには、大きな点差を覆さなければならない。国内では、トップ4入りを争う強豪チームとの厳しいプレミアリーグの連戦が、クラブ首脳陣が現在の監督を続投させるか、それとも代表戦中断期間前に再び予想外の交代を行うかを決定づけることになるだろう。ロゼニオール監督は、わずか1月にエンツォ・マレスカの後任として就任したばかりである。
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