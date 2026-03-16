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リアム・ローゼニオール、ニューカッスル戦前の審判との不可解な集まりの後、PGMOLとの面会を予定していることを認める
奇妙な集まりが議論を呼んでいる
ロンドンのこのクラブは、セント・ジェームズ・パークでの悔しい1-0の敗戦を受け、異例の審判をめぐる騒動の渦中に立たされている。 試合開始前、チームは試合前の円陣を組んだが、そこには驚くべきことに主審のポール・ティアニーも加わっていたようだ。この奇妙な光景は瞬く間にネット上で拡散し、チームの意図をめぐって様々な憶測が飛び交い、メディアによる厳しい検証が繰り広げられた。この一件は、ブルーズにとって不本意なプレミアリーグの週末をさらに暗いものにし、パリ・サンジェルマンとの重要なチャンピオンズリーグ戦を控えて、疑問の声が高まる結果となった。
- Getty Images Sport
PGMOLとの予定されている会談
ヘッドコーチは週末の試合の余波に対処するため、積極的に動き出し、審判団に直接説明を求める意向を明らかにした。すでに審判団と話をしたかとの質問に対し、彼は報道陣に自身の考えを次のように説明した。「いいえ、まだ話していません。 今週、彼らと直接会う予定を組んでいる。その方がよいと思う。試合後に私が言っていたことの要点は、ハドルについてではなかった。試合中の特定の判定に対する私の見解についてだった。彼らと会って、深く話し合えるなら素晴らしいと思う。」
試合前の騒動を軽く扱う
試合前の集まりをめぐる大きな騒ぎにもかかわらず、監督はその行為を早々に軽視し、単なるチームの結束を示すものだと主張した。彼は、審判に対する悪意があったというあらゆる示唆をきっぱりと否定した。
「ハドルについては、正直言って大げさに取り上げられすぎていると思う」と彼は付け加えた。「明日控えているPSGとの大一番など、我々が取り組むべき多くの深刻な課題の中で、これはごく些細なことだ。ハドルに関しては、選手たちは常に団結と結束を示したいと考えてきた。 彼らはこれからもそうし続けるだろう。我々が避けたいのは、敵対視されたり、余計な騒ぎを招いたりすることだ。そして、明日ピッチ上でどう振る舞うかについては、そこで判断するつもりだ。」
- AFP
焦点を欧州の課題に移す
チームは火曜日、欧州王者パリ・サンジェルマン（PSG）との対戦で5-2のビハインドを覆そうと、途方もない難題に直面している。監督は、就任して間もない中で戦術を急ぎすぎたのではないかとの問いに、自身の戦術的アプローチを断固として擁護した。「いいえ、PSG戦を見れば分かると思いますが、失点と我々のプレスには何の関係もありません。特に私にとって最も重要なのは3点目の失点でした。そこから流れが変わってしまったのです。 PSG戦や他の試合で見せたプレス戦術こそが、我々のパフォーマンスの基盤となっている。それに取り組む時間が長ければ長いほど、チームは良くなっていく。以前にも話した通り、10週間で17試合を戦うことになる。練習時間はあまりない中で、多くの試合をこなさなければならないのだ。」
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