リアム・ローゼニオール、ニューカッスル戦前の審判との不可解な集まりの後、PGMOLとの面会を予定していることを認める

試合前の集まりをめぐる大きな騒ぎにもかかわらず、監督はその行為を早々に軽視し、単なるチームの結束を示すものだと主張した。彼は、審判に対する悪意があったというあらゆる示唆をきっぱりと否定した。

「ハドルについては、正直言って大げさに取り上げられすぎていると思う」と彼は付け加えた。「明日控えているPSGとの大一番など、我々が取り組むべき多くの深刻な課題の中で、これはごく些細なことだ。ハドルに関しては、選手たちは常に団結と結束を示したいと考えてきた。 彼らはこれからもそうし続けるだろう。我々が避けたいのは、敵対視されたり、余計な騒ぎを招いたりすることだ。そして、明日ピッチ上でどう振る舞うかについては、そこで判断するつもりだ。」