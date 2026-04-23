リアム・ローゼニオール、イゴール・トゥドール、デイヴィッド・モイーズ――プレミアリーグ最悪監督トップ10

そんな彼らに共感するのは難しいことではない。それでも、誰かがこのリストを作る必要がある。本題に入る前に、重要な区別を説明しておきたい。

これは単に勝率の低い監督を並べるのではなく、期待を大きく下回り、その低さが逆に驚くべきものを選んでいます。たとえばキアラン・マッケナは38試合フルシーズンを率いたプレミアリーグ監督で最低勝率10.5％を記録しましたが、2年連続昇格のイプスウィッチ・タウンが残留できると本気で予想した人がいたでしょうか？

では、GOALが選んだ「プレミアリーグ史上最悪の監督在任期間」を見ていこう。