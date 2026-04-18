リアム・ローゼニオール監督は、マンチェスター・ユナイテッド戦の敗因を「些細なミス」と悔やんだ。

スタンフォード・ブリッジで、ローゼニオール監督はまたしてもおなじみの展開を目の当たりにした。ボールを支配し優位に立ちながら、チームは得点を奪えなかった。ポストを何度も叩き、相手にほとんどチャンスを与えなかったが、ブルーズはマイケル・キャリック率いるチームの決定機1本を許し敗れた。

試合後『マッチ・オブ・ザ・デイ』のインタビューで、ロゼニオール監督は21本のシュートを放ったものの4本しか許さなかった守備を振り返り、「難しい。10人になっても枠内1本だった。何度も攻めたがポストに阻まれた。運がないと諦めてほしくない」と語った。 それでも戦い続けるしかない」とチェルシーの指揮官は語った。