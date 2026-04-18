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リアム・ローゼニオール監督は、マンチェスター・ユナイテッド戦の敗因を「些細なミス」と悔やんだ。
ロゼニオール、マンチェスター・ユナイテッドの決定力の高さを悔やむ
スタンフォード・ブリッジで、ローゼニオール監督はまたしてもおなじみの展開を目の当たりにした。ボールを支配し優位に立ちながら、チームは得点を奪えなかった。ポストを何度も叩き、相手にほとんどチャンスを与えなかったが、ブルーズはマイケル・キャリック率いるチームの決定機1本を許し敗れた。
試合後『マッチ・オブ・ザ・デイ』のインタビューで、ロゼニオール監督は21本のシュートを放ったものの4本しか許さなかった守備を振り返り、「難しい。10人になっても枠内1本だった。何度も攻めたがポストに阻まれた。運がないと諦めてほしくない」と語った。 それでも戦い続けるしかない」とチェルシーの指揮官は語った。
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些細なミスが大きな代償を招く
決勝点はブルーノ・フェルナンデスがマテウス・クーニャへアシストし、クーニャが至近距離から決めた。ロゼニオール監督は、ペナルティエリアでクーニャにスペースを与えた守備のミスが、チェルシーの欧州での停滞を象徴すると語った。
「あそこはもっとしっかり守らなければならなかった。 小さなミスがすぐに失点につながっている。結果がすべてで、今日は得るべき結果を得られなかった。それでも努力を続けるしかない」とロゼニオールは語った。この敗戦でチェルシーは1998年以来、ホームで4連敗した。
ブリッジでのプレッシャーが高まっている
またしても無得点に終わり、スタンドの不満が高まる中、ロゼニオール監督は「チームを正しい軌道に戻す」と強調した。上位5チームとの差は理論上まだ挽回可能だが、チェルシーの近況から、新監督とチームには厳しい戦いが続く見込みだ。
プレッシャーを感じているか問われると、彼は「最もプレッシャーを感じているのは私だ。スタッフや選手と努力を続けるだけだ」と強気に答え、トップ5入りの可能性については「もちろん」と語った。
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チェルシー、4連敗でトップ4入りの望みが薄れる
チェルシーはマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、エバートン、ニューカッスルにプレミアリーグで4連敗した。次はアウェイのブライトン戦、FAカップ準決勝のリーズ戦が待っている。シーズン終了までには、難敵リヴァプールでのアウェイ戦と、残留争うトッテナムとのホーム戦も残っている。今日の敗戦で、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場は厳しくなった。