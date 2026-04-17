リアム・ローゼニオール監督は、マンチェスター・ユナイテッド戦に「素晴らしい」エンツォ・フェルナンデスをチェルシーのメンバーに復帰させた。

このMFの朗報に加え、ロゼニオール監督はDFレヴィ・コルウィルについても前向きな報告をした。23歳のコルウィルはプレシーズン中の膝靭帯損傷で今季全試合を欠場しているが、土曜に行われる非公開のU-21親善試合で復帰への次のステップを踏む。

「レヴィは優れた選手でありロッカールームのリーダーでもあるので、シーズン終了前に彼のプレーを見られることを期待している」とロゼニオールは続けた。「明日、彼はU-21チームで数分間プレーする予定だ。彼にとって素晴らしいことだよ。これほどの長期離脱の場合は、リハビリにも時間がかかる。 トップチームで起用する前に、試合で100％のコンディションを確認したい。この試合は彼のためだけに組まれたものではないが、現時点では最適なステップだと考えている」と語った。