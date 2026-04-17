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リアム・ローゼニオール監督は、マンチェスター・ユナイテッド戦に「素晴らしい」エンツォ・フェルナンデスをチェルシーのメンバーに復帰させた。
フェルナンデスがトップチームに復帰
ロゼニオール監督は、フェルナンデスがチームに復帰し、ユナイテッド戦での起用可能であることを明言した。フェルナンデスはレアル・マドリード移籍発言で一時出場停止となり、FAカップのポート・ヴェイル戦やマンチェスター・シティ戦を欠場していた。
試合前会見でヘッドコーチは「エンツォはチームに合流し、非常に良いトレーニングを積んでいる。選考はいつも通りだ。彼は今週戻り、チーム状態も良好。姿勢も素晴らしい」と説明した。
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コルウィル、前十字靭帯負傷から復帰間近
このMFの朗報に加え、ロゼニオール監督はDFレヴィ・コルウィルについても前向きな報告をした。23歳のコルウィルはプレシーズン中の膝靭帯損傷で今季全試合を欠場しているが、土曜に行われる非公開のU-21親善試合で復帰への次のステップを踏む。
「レヴィは優れた選手でありロッカールームのリーダーでもあるので、シーズン終了前に彼のプレーを見られることを期待している」とロゼニオールは続けた。「明日、彼はU-21チームで数分間プレーする予定だ。彼にとって素晴らしいことだよ。これほどの長期離脱の場合は、リハビリにも時間がかかる。 トップチームで起用する前に、試合で100％のコンディションを確認したい。この試合は彼のためだけに組まれたものではないが、現時点では最適なステップだと考えている」と語った。
守備の選手起用には依然としてジレンマがある。
ロゼニオール監督は、負傷中のDFトレヴォ・チャロバとリース・ジェームズの状況についても言及した。
「トレヴォーは今日、調整程度の練習を行った。復帰は間近だ。リースはもう少し時間がかかる」と監督は述べた。
- AFP
チェルシーにとって重要な試合が控えている
チェルシーは国内リーグの正念場を迎える。土曜にホームでマンチェスター・ユナイテッドと戦い、ブライトンとのアウェイ戦の後、リーズとFAカップ準決勝を戦う。