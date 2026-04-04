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リアム・ローゼニオール監督は、チームの不振やピッチ外の問題にもかかわらず「危機」説を否定し、批判に対して反論した。
チェルシーの不振
パリ・サンジェルマンに敗れ、チャンピオンズリーグから敗退したことに加え、不振が続く結果、スタンフォード・ブリッジの雰囲気はますます悪化している。エバートンに0-3で完敗したことでチームの士気はさらに低下し、クラブは4連敗を喫している。これはクラブの近年の歴史の中でも最悪の低迷期を彷彿とさせる状況だ。 チェルシーの苦戦の根本には守備の脆弱さがあり、直近15試合で無失点試合はわずか1試合にとどまっている。
- AFP
ローゼニオールは「雑音」に屈しない
エンツォ・マレスカの後任として就任したロゼニオールは、チームを取り巻く世間の見方は統計的な現実とはかけ離れていると考えている。チェルシー対ポート・ヴェイルのFAカップ準々決勝を前に、ロゼニオールはこうした懐疑的な声に正面から応えた。 「私がクラブに加入してからのプレミアリーグでの成績は、現在リーグ4位だ。クラブの周りでは、我々が危機的状況にあるとか、私が手に負えない状況にあるとか、私が支離滅裂なことを言っているといった噂が飛び交っている。そうした噂はすべて承知している。だが、それはここ（チーム内）には影響しない。選手たちにもそのことを理解してもらう必要がある」と、ブルーズの指揮官は力強く語った。
「統計的シールド」と直近の結果の比較
ロゼニオール氏は、自身の就任以降の成績に基づけばチェルシーがプレミアリーグの順位表で4位につけていることを指摘しているが、その「数字上の強み」は最近のパフォーマンスによって試されている。 批評家たちは、この順位は他のチャンピオンズリーグ出場圏内を狙うチームたちの不振によって水増しされていると主張している。リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラといったチームはいずれもリズムを掴めずに苦戦しており、チェルシー自身も最近失速しているにもかかわらず、リーグでの上位を維持できているのだ。ロゼニオール監督のプレミアリーグでの経験不足は当初から話題となっていたが、正当な懸念を「雑音」と一蹴した彼の対応は、戦術的な判断に対する厳しい視線をさらに強める結果となった。
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カップ戦を控えて緊張が高まっている
監督は「危機などない」と主張しているが、トップレベルのサッカー界において4連敗という現実は無視できない。イメージ回復に努めるロゼニオール監督は、エンツォ・フェルナンデスが最近行った衝撃的なインタビューを受けて、彼をベンチ外にするという意外な決断を下した。今、すべての注目はポート・ヴェイルとの次節の試合に集まっている。そこで圧倒的な勝利を収めなければ、批判の火にさらに油を注ぐことになるだろう。