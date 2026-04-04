リアム・ローゼニオール監督は、チームの不振やピッチ外の問題にもかかわらず「危機」説を否定し、批判に対して反論した。

ロゼニオール氏は、自身の就任以降の成績に基づけばチェルシーがプレミアリーグの順位表で4位につけていることを指摘しているが、その「数字上の強み」は最近のパフォーマンスによって試されている。 批評家たちは、この順位は他のチャンピオンズリーグ出場圏内を狙うチームたちの不振によって水増しされていると主張している。リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラといったチームはいずれもリズムを掴めずに苦戦しており、チェルシー自身も最近失速しているにもかかわらず、リーグでの上位を維持できているのだ。ロゼニオール監督のプレミアリーグでの経験不足は当初から話題となっていたが、正当な懸念を「雑音」と一蹴した彼の対応は、戦術的な判断に対する厳しい視線をさらに強める結果となった。