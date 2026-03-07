Getty Images Sport
翻訳者：
リアム・ローゼニオールは「見事で勇敢な」レックサムを称賛しつつも、レッドカードと取り消されたゴールに関する決定的なVAR判定は「正しい」と主張した
ローゼニアー、レックサムの勇気に賛辞を贈る
試合終了の笛が鳴った後、チェルシーの指揮官は、サム・スミスとカラム・ドイルの得点でレックサムが2度リードを奪った熱戦となったFAカップの試合について、率直な評価を述べた。プレミアリーグの強豪は、特にペドロ・ネトが終了間際にクロスバーを叩く痛恨のシュートを放った後、ジョシュ・アチェンポングの後半終了間際のゴールで試合を延長戦に持ち込む必要があった。
ロゼニオール監督はこう述べた。「これこそがFAカップの本質だ。彼らのプレーは素晴らしかった。エネルギーに満ち、プレスでの勇敢さ、そして戦い方すべてが素晴らしかった。我々も最高レベルで臨まねばならなかった。非常に優れたチームに最後まで追い詰められた。そこでは精神力も求められる。」
試合を早期に支配できなかった点について問われると、彼はこう答えた。「我々は支配権を持っていた。試合をより上手くコントロールする方法を見つける必要がある。しかしカップ戦のこうした試合では、感情が渦巻く。試合の熱気を感じ取れる。非常に難しい試合だ。プレミアリーグのチームで、このラウンドで下位リーグの相手に苦戦するのは我々だけではないだろう。 解決策を見出す必要がある。とはいえ、現状はどうか？ 15試合で10勝だ。悪くない位置にいる。だから我々はただ努力を続けるだけだ。回復が必要だ。水曜には重要な試合が控えている。その準備を始めなければならない」
- Getty Images Sport
技術に寄り添う
試合はVARが関与した2つの決定的瞬間に揺れ動いた。まず93分にジョージ・ドブソンが退場処分となった。 レクスハムのMFはアレハンドロ・ガルナチョへの危険なタックルで当初イエローカードを受けたが、ピッチサイドモニター確認後、主審ピーター・バンクスがレッドカードに格上げした。その後間もなく、レクスハムは延長戦残り6分で同点ゴールを決めたと確信したが、VARがクリス・ブラントがファーポストでボールを押し込んだ瞬間、わずかにオフサイドだったと判定した。
ロゼニオール主審は判定を堅持し「どちらも私の正しい判断だ。フラストレーションが溜まるのは承知している。危険なタックルは危険なタックルであり、オフサイドならオフサイドだ。わずかな差であっても関係ない。今日の試合では運も必要だった。レックサムのパフォーマンスがそれほど優れていたからだ」と述べた。
さらに彼は付け加えた。「プレミアリーグでこのラウンド、下位チーム相手に苦戦するのは我々だけではないだろう」
ガルナチョの火とローテーションのリスク
アレハンドロ・ガルナチョは際立った活躍を見せ、週の初めに90分間プレーしたにもかかわらず延長戦で得点を挙げた。ローゼニオール監督は彼を称賛し、「アレは絶好調だ。彼の得点力と120分間持続するエネルギーは素晴らしかった」と述べた。 監督は先発メンバーを9人変更したことについても擁護した。「ローテーションに伴うリスクではあるが、同時にチームへの信頼の表れでもある。勝利を確実にし、チームを最高の状態に保つための判断だ」
- Getty Images Sport
欧州決戦に向けた構築
チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマンとの対戦が迫る中、ロゼニオールは120分間の戦いの後、選手の体調に関する懸念を否定した。 「いいえ、我々のローテーションのやり方からして、そうはならないと思います」と彼は主張した。また、60分間出場したロメオ・ラビアとダリオ・エッスゴの復帰を歓迎した。4ヶ月間の負傷から復帰したラビアについて、彼は「彼はトッププレイヤーだ。しかし、4ヶ月間離れていた選手に完璧を求めることはできない」と付け加えた。
広告