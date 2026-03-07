リアム・ローゼニオールは「見事で勇敢な」レックサムを称賛しつつも、レッドカードと取り消されたゴールに関する決定的なVAR判定は「正しい」と主張した

試合終了の笛が鳴った後、チェルシーの指揮官は、サム・スミスとカラム・ドイルの得点でレックサムが2度リードを奪った熱戦となったFAカップの試合について、率直な評価を述べた。プレミアリーグの強豪は、特にペドロ・ネトが終了間際にクロスバーを叩く痛恨のシュートを放った後、ジョシュ・アチェンポングの後半終了間際のゴールで試合を延長戦に持ち込む必要があった。

ロゼニオール監督はこう述べた。「これこそがFAカップの本質だ。彼らのプレーは素晴らしかった。エネルギーに満ち、プレスでの勇敢さ、そして戦い方すべてが素晴らしかった。我々も最高レベルで臨まねばならなかった。非常に優れたチームに最後まで追い詰められた。そこでは精神力も求められる。」

試合を早期に支配できなかった点について問われると、彼はこう答えた。「我々は支配権を持っていた。試合をより上手くコントロールする方法を見つける必要がある。しかしカップ戦のこうした試合では、感情が渦巻く。試合の熱気を感じ取れる。非常に難しい試合だ。プレミアリーグのチームで、このラウンドで下位リーグの相手に苦戦するのは我々だけではないだろう。 解決策を見出す必要がある。とはいえ、現状はどうか？ 15試合で10勝だ。悪くない位置にいる。だから我々はただ努力を続けるだけだ。回復が必要だ。水曜には重要な試合が控えている。その準備を始めなければならない」