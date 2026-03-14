試合の流れに反して先制点が生まれたのは、開始からわずか18分、ジョー・ウィロックが乱れたディフェンスラインを突いて抜け出し、アンソニー・ゴードンにパスを送り、ゴードンが押し込んだ場面だった。これが、この90分間の試合を決定づける瞬間となった。

この決定的な瞬間について、ロシニアー監督は記者会見で次のように説明した。

「戦術的な問題がある。 我々のプレスは他の多くのチームとは異なる。新しいプレスの形だ。プレスを強めすぎず、本来カバーすべきポジションでカバーできていなかった。ミスは起こるものだ。相手には何もなかった。試合で何もできていなかったのに、我々がゴールを献上してしまった。プレスについて話している。このプレスがあったからこそ、ニューカッスルはロングボールを蹴り返さざるを得ず、我々が試合を支配できたのだと思う」