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チェルシー、失点の原因は「戦術的な問題」。ロシニアー監督が認める
試合の流れに反して先制点が生まれたのは、開始からわずか18分、ジョー・ウィロックが乱れたディフェンスラインを突いて抜け出し、アンソニー・ゴードンにパスを送り、ゴードンが押し込んだ場面だった。これが、この90分間の試合を決定づける瞬間となった。
この決定的な瞬間について、ロシニアー監督は記者会見で次のように説明した。
「戦術的な問題がある。 我々のプレスは他の多くのチームとは異なる。新しいプレスの形だ。プレスを強めすぎず、本来カバーすべきポジションでカバーできていなかった。ミスは起こるものだ。相手には何もなかった。試合で何もできていなかったのに、我々がゴールを献上してしまった。プレスについて話している。このプレスがあったからこそ、ニューカッスルはロングボールを蹴り返さざるを得ず、我々が試合を支配できたのだと思う」
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ブルーズの最近の不振は、個々のミスから立ち直れないことに起因しており、この傾向はマグパイズ戦でも続いた。ロシニアー監督は、自チームの守備陣が些細なミスをするたびに痛手を負わされている一方で、対戦相手は多くのチャンスを作らなくても得点を挙げている現状を嘆いた。
監督は次のように付け加えた。
「しかし、その瞬間に我々はミスを犯してしまう。今のところ、犯したミスがすべて自陣のゴールに直結しているように感じられる。こうしたミスを確実に防ぐ必要がある。あの1つのミスから失点した以外、相手チームが我々のゴールに対して明確なチャンスを作っていた記憶はない」
チェルシーは戦力が不足していたため、特にサイドのエリアでは、ニューカッスルの堅固な守備陣形を崩すための創造的なプレーが欠けており、苦戦を強いられた。ロシニアー監督は主力攻撃陣の何人かを欠く事態に直面し、その結果、後半に選手をローテーションさせたり、ベンチから新たな活力を注入したりする余地が限られてしまった。
「確かに、現時点では怪我人が多く、特に攻撃陣の不足が深刻だ」とロシニアーは認めた。
「言い訳は決してしない。 怪我はシーズンの一部だが、低位置でのブロックを崩す上で最も重要な選手、つまりウインガーの3人が欠けている。ジェイミー［ギッテンス］はベンチ入りする予定だったが、昨日の練習後にハムストリングに違和感を感じたため、現在状態を確認しているところだ。言うまでもなく、エステヴァンは欠場、ペドロ［ネト］は出場停止で、チームに新鮮な風を吹き込みたいところだ」
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この不振にもかかわらず、ロシニア＾監督は、現在のパフォーマンスレベルさえ維持できれば、いずれ勝利への道に戻れると確信している。チェルシーの選手たちと主審を巻き込んだ奇妙な出来事にやや影を落とされたこの敗戦は、順位表を上昇させるという当面の目標に打撃を与えたものの、同監督は、チームの根底にある安定性が、今シーズンの残りの戦いを展望する上で依然として前向きな兆候であると強調した。
チャンピオンズリーグ出場への影響について振り返り、彼は次のように締めくくった。
「本当に厳しい一日だったし、悔しい一日だった。望む結果が得られなかったからだ。しかし、我々のパフォーマンスには一貫性があると思っている。様々な戦術的な解決策を試みた。そうは言っても、相手陣内深くまで十分に侵入できたと思う。ただ、そのチャンスを活かせなかっただけだ」
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