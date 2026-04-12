この試合の大きな話題は、夏の移籍に関する発言で出場停止となり、引き続き欠場したフェルナンデスの不在だった。ロゼニオールはシティ戦でその存在感が欠けたと認め、「どのチームにとってもエンツォの不在は痛手だ」と語った。 「私と経営陣、スポーツディレクターはクラブの将来を見据えて判断した。エンツォは主力選手たちと話し合いたいと望み、すでに私や経営陣、全選手と会話している。彼への個人的な感情はない。火曜日にはチームに復帰する。彼は優れた選手であり、素晴らしい人物だ」