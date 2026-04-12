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リアム・ローゼニオールは、マンチェスター・シティ戦でのホーム敗北で、出場停止のエンツォ・フェルナンデスがいたならと語った。批判を受ける監督にはブーイングが飛んだ。
シティに大敗し、ロゼニオール監督への批判が高まっている。
日曜のスタンフォード・ブリッジでマンチェスター・シティが3-0でチェルシーを破り、チームは再び暗転した。後半、ニコ・オライリー、マルク・ゲヒ、ジェレミー・ドクのゴールが、自信と戦術を失ったチェルシーを容赦なく突き放した。 この敗戦でチェルシーは6位に後退。トップ5入りおよびCL出場権を争うリヴァプールとは4ポイント差ついた。直近6試合で5敗とし、1月にマレスカ監督から交代したロゼニオール体制の「ハネムーン期間」は終了。ファンは不満を爆発させた。
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中盤でフェルナンデスの存在感が足りない
この試合の大きな話題は、夏の移籍に関する発言で出場停止となり、引き続き欠場したフェルナンデスの不在だった。ロゼニオールはシティ戦でその存在感が欠けたと認め、「どのチームにとってもエンツォの不在は痛手だ」と語った。 「私と経営陣、スポーツディレクターはクラブの将来を見据えて判断した。エンツォは主力選手たちと話し合いたいと望み、すでに私や経営陣、全選手と会話している。彼への個人的な感情はない。火曜日にはチームに復帰する。彼は優れた選手であり、素晴らしい人物だ」
逆境に立ち向かうのに苦労している
監督を悩ませたのは、チェルシーがリーグ3試合連続無得点に終わったことだ。前半は互角だったが、シティが先制するとホームチームは崩れた。ローゼニオール監督は「後半のプレーは不十分だった。ここ1ヶ月、逆境への対処で同じ問題が続いている」と語った。 「これほど強い相手にリードを許したら、少なくとも次の5分は流れに食らいつくべきだ。後半は本当に厳しかった。努力はしていたが、自信が欠けていた」
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困難な状況での説明責任
チェルシーは来週ホームで3位マンチェスター・ユナイテッドと重要な試合を控える。ロゼニオールは現在の不振の責任は自分にあると述べ、即座の対応を求めた。「責任は私にある。これはチーム全体の問題で、選手一人ひとりの習慣や価値観から改善しなければならない」と語った。 厳しい状況だが、来週も重要な試合がある。好調でタイトルを争う相手だったことを忘れてはならない。それでも勝たねばならない。それが私がこのクラブに来た理由だ」