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リアム・ローゼニオールは、マムドゥ・サールのPSGでのミスがチェルシーのDFにとってプラスになると述べ、その潜在能力を高く評価した
チャンピオンズリーグでの厳しい一戦
火曜日の夜、チェルシーのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦で、サールはチャンピオンズリーグデビューを果たし、クラブから大きな信頼を寄せられた。欧州王者との一戦で先発出場したセネガル代表の彼は、スタンフォード・ブリッジの照明の下、究極の試練に直面した。
この試合は若き選手にとって厳しいものとなった。序盤の集中力の欠如が響き、クヴィチャ・クヴァラツヘリアに先制点を許してしまい、PSGが合計スコア8-2で勝利を収める結果となった。この失点は事実上、チェルシーの欧州での逆転劇への望みを断ち切り、シーズンを左右するこの重要な局面で、このディフェンダーは望ましくない形で脚光を浴びることとなった。
- AFP
トップレベルから学ぶ教訓
チェルシーのプレミアリーグ復帰を控えて、ロゼニオール監督は、こうした挫折こそが若手選手の成長に欠かせない要素であると強調した。彼は、サールがトレーニングの場で見せた反応は完璧であり、チェルシーのような名門クラブでプレーするために必要な精神的な強さを示していると明かした。
「私はママドゥと2年近く一緒に仕事をしてきたが、彼のキャリアが楽しみでならない。だからこそ、彼はここにいるのだ」と、クラブの公式サイトが引用したロゼニオールのコメントはこうだ。「しかし、成長するためには時にはネガティブな経験を経なければならないこともある。彼は必ず戻ってくる。彼は[木曜日]のトレーニングで非常に良い動きを見せており、今後の我々の計画において欠かせない存在だ。」
未来を見据えて
PSG戦での敗北は痛手ではあったが、ロゼニオール監督はこの経験が、最終的にはサールの成長を加速させると確信している。同監督は、この若きセンターバックには、この挫折を乗り越え、それを原動力としてチェルシーのレギュラーに求められるレベルに到達するために必要な精神力があると強調した。
「誰にでもミスはつきものだ――私も含めて――そして、そこから必ず学ぶ必要がある」と監督は付け加えた。「長い目で見れば、彼が経験したこの苦しみは、彼をより優れた選手へと成長させるだろう。ママドゥはキャリアにおいてまさにその段階にいる。もし彼が過ちから学べば、正直なところ、彼が将来どのような選手になるか、非常に楽しみだ」
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次は何が待っているのでしょうか？
サールは昨夏、チェルシーからストラスブールへレンタル移籍していたが、クラブは冬の移籍市場期間中に彼を呼び戻すことを決定した。彼はこれまでに全大会通算5試合に出場しており、土曜日にチェルシーがプレミアリーグでエバートンと対戦する際、出場機会を得られることを期待している。
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