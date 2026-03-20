リアム・ローゼニオールは、マムドゥ・サールのPSGでのミスがチェルシーのDFにとってプラスになると述べ、その潜在能力を高く評価した

チェルシーのプレミアリーグ復帰を控えて、ロゼニオール監督は、こうした挫折こそが若手選手の成長に欠かせない要素であると強調した。彼は、サールがトレーニングの場で見せた反応は完璧であり、チェルシーのような名門クラブでプレーするために必要な精神的な強さを示していると明かした。

「私はママドゥと2年近く一緒に仕事をしてきたが、彼のキャリアが楽しみでならない。だからこそ、彼はここにいるのだ」と、クラブの公式サイトが引用したロゼニオールのコメントはこうだ。「しかし、成長するためには時にはネガティブな経験を経なければならないこともある。彼は必ず戻ってくる。彼は[木曜日]のトレーニングで非常に良い動きを見せており、今後の我々の計画において欠かせない存在だ。」