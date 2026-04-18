リアム・ローゼニオールは、チェルシーが6連勝してチャンピオンズリーグ復帰を確実にするだろうと確信している。

トップ5入りを争うチェルシーはリヴァプールに4ポイント差をつけられているが、ロゼニオール監督は欧州トップリーグ復帰はまだ可能だと断言する。チームは不安定な戦績でプレッシャーを受けているものの、監督は現在の戦力でシーズンを好結果で締めくくれると確信している。

残り6試合を全勝できるかと問われると、ロゼニオールは「それがこのチームの力だ。我々にその能力はある」と自信を示した。ただし、「能力と結果を出すことは別物だ。 時間は少ない。あらゆる面で完璧なパフォーマンスを見せれば、残り全勝できると確信している」