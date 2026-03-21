リアム・ローゼニオールはチェルシーのミスについて責任を認め、エバートン戦での敗北後、選手たちが「意気消沈している」と認めた

試合中のチェルシーの守備のミスについて問われると、ロゼニオールは次のように付け加えた。「ええ、責任は100パーセント私にあります。今日はいつもとは異なる戦術で臨み、4-4-2のフォーメーションでチームを少し深く配置しました。試合の流れは順調だと思っていました。

「先制点を許した時こそ、我々は最も落ち着いていた。両ペナルティエリア内での決定力の差が、またしても勝敗を分けた。ンディアエの3点目は素晴らしいフィニッシュだった。我々にもチャンスはあった、特に前半は。だが、それを決められなければ、結局は試合に負けることになる。」

「確かにゴールはエネルギーを与えてくれるものだが、今の我々は相手にゴールを献上している。2つの不用意な失点を許してしまった。序盤は落ち着きがなく、最初の10分から15分の間に安易なミスがいくつかあった。その後、自分たちのプレーを取り戻したが、こうした展開が毎週繰り返されているようだ。

「その結果、観客が相手チームにエネルギーを与え、相手の自信が高まってしまう。結局のところ、エバートンが勝利に値した。これは我々が早急に改善しなければならない点だ。」