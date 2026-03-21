AFP
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リアム・ローゼニオールはチェルシーのミスについて責任を認め、エバートン戦での敗北後、選手たちが「意気消沈している」と認めた
サンチェスがまたもミスを犯し、チェルシーはエバートンに敗れた
チェルシーは土曜日の試合で再び敗北を喫した。この試合では、ロベルト・サンチェスがまたもミスを犯し、ベトにこの試合2点目となるゴールを献上してしまった。その後、イリマン・ンディアイが見事なシュートを決め、エバートンにふさわしい勝利をもたらした。これにより、プレミアリーグの順位表において、エバートンはチェルシーにわずか2ポイント差まで迫った。ロゼニオール監督は試合後、スカイ・スポーツに対し、自身のゴールキーパーを擁護し、次のように語った。「試合直後に個々のパフォーマンスについて語るのは非常に難しいと思う。 ロブはトップクラスのゴールキーパーであり、GKにもこうした日はあるものだ。ピックフォードは1-0のリードを守るために世界クラスのセーブを見せた。私にとっては今が語る時ではなく、私とスタッフで分析すべき時だ。選手たちはそれぞれの代表チームへ合流するが、戻ってきたら数週間の余裕があり、初めて選手たちとじっくり取り組む時間が持てるだろう。」
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チェルシーが再び敗れる中、ローゼニオールが責任を認める
試合中のチェルシーの守備のミスについて問われると、ロゼニオールは次のように付け加えた。「ええ、責任は100パーセント私にあります。今日はいつもとは異なる戦術で臨み、4-4-2のフォーメーションでチームを少し深く配置しました。試合の流れは順調だと思っていました。
「先制点を許した時こそ、我々は最も落ち着いていた。両ペナルティエリア内での決定力の差が、またしても勝敗を分けた。ンディアエの3点目は素晴らしいフィニッシュだった。我々にもチャンスはあった、特に前半は。だが、それを決められなければ、結局は試合に負けることになる。」
「確かにゴールはエネルギーを与えてくれるものだが、今の我々は相手にゴールを献上している。2つの不用意な失点を許してしまった。序盤は落ち着きがなく、最初の10分から15分の間に安易なミスがいくつかあった。その後、自分たちのプレーを取り戻したが、こうした展開が毎週繰り返されているようだ。
「その結果、観客が相手チームにエネルギーを与え、相手の自信が高まってしまう。結局のところ、エバートンが勝利に値した。これは我々が早急に改善しなければならない点だ。」
チェルシーはチャンピオンズリーグに出場できるだろうか？
この結果、チェルシーはプレミアリーグで6位に沈み、チャンピオンズリーグ出場圏外となったが、ロゼニオールは来シーズンの大会出場権を獲得できると確信している。彼は次のように付け加えた。「我々はチャンピオンズリーグ出場圏まであと1ポイントだ。私はこのクラブについて学んでいる最中だが、先週のパフォーマンスに関しては、当然のことながら多くの批判、否定的な声が上がっている。 チームとしてリーグ戦で10試合を戦い、17ポイントを獲得している。私が指揮を執ってからは4位につけていると思う。周囲の騒ぎは忘れて、我々は冷静さと落ち着きを保たなければならない。代表戦による中断期間は、再スタートを切り、本当に良い連勝を目指す上で、我々にとっておそらく良いタイミングだっただろう。」
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チェルシーの次はどうなるのか？
チェルシーが今シーズンタイトルを獲得する唯一の望みはFAカップにかかっている。代表戦期間明けの同大会準々決勝で、ブルーズはリーグ・ワン所属のポート・ヴェイルと対戦する予定だ。
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