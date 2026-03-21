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リアム・ローゼニオールはエバートン戦での敗北を「これまでで最も残念な結果」と認め、チェルシーの指揮官は選手たちがトフィーズに「ゴールを献上した」と批判した
チェルシーがまた敗れた
チェルシーがエバートンに敗れたことで、ロゼニオール監督率いるチームは全大会通じて4連敗となり、監督への批判が高まることになりそうだ。チェルシーはプレミアリーグの順位表で6位を維持しているものの、欧州カップ戦出場権を巡る争いが激化する中、エバートンとの勝ち点差はわずか2ポイントに縮まった。ベトの2ゴールとイリマン・ンディアイの鮮やかなゴールが試合を決定づけ、これによりロンドンのチームは直近3試合連続で得点を挙げられずに終わった。
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ローゼニオールの「最もがっかりした夜」
ロゼニオール監督は試合後、敗戦について次のように語った。「今シーズンで最も残念な夜だった。話し合っていたこと――失点を防ぐこと、試合の主導権を握ること――がまったくできていなかった。 個人的には、相手陣内深くまで何度も攻め込んだ。序盤はぎこちなかったが、その後試合の主導権を握ることができた。しかし、決定力に欠けていた。突然、相手に得点を許してしまった。これは今回が初めてのことではない。後半に入り、試合を支配していたにもかかわらず、ミスを犯してしまい、0-2とリードを許してしまった。
「私としては、チームの努力や信念が足りないわけではない。我々が今のような連敗中だと、そうした批判が浴びせられるが、今の問題点はそこではないと思う。
「シーズンを通して、私の前の統計を見れば分かると思う。言い訳はしたくない――あのプレーは十分ではなかったし、ここ1週間のパフォーマンスも十分ではなかった。だからこそ、代表戦による中断が我々にとって良いタイミングだった。選手たちの中には、リセットして環境を変え、その後戻ってくることができる者もいるだろう。」
ローゼニオール氏への圧力が高まっている
ロゼニオール監督は、エンツォ・マレスカの後任としてチェルシーの指揮を執って以来、19試合中わずか10勝にとどまっており、そのうち4勝はカップ戦でのものだった。チェルシーはFAカップでレックサム、ハル、チャールトンを破り、チャンピオンズリーグのグループステージではパフォスを下している。 代表戦による中断期間に入り、チェルシーはひと息つくことになる。ロゼニオール監督は、苦戦するチームにとってこの中断がちょうど良いタイミングだったかもしれないと認めている。
彼は次のように語った。「（先週の結果もあり）クラブにとって今は残念な時期だ。試合に負けるのは辛い。我々はチャンピオンズリーグ出場圏内まであと1ポイントのところにいる。この中断期間が、我々にとって良いタイミングとなることを願っている。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
ローゼニオール監督は、代表戦期間中に考えるべきことが山積みであり、国内リーグが再開すれば重要な試合が待ち受けている。チェルシーはFAカップ準々決勝でポート・ヴェイルと対戦した後、プレミアリーグでマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドと相次いで対戦することになる。
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