リアム・ローゼニオールはエバートン戦での敗北を「これまでで最も残念な結果」と認め、チェルシーの指揮官は選手たちがトフィーズに「ゴールを献上した」と批判した

ロゼニオール監督は試合後、敗戦について次のように語った。「今シーズンで最も残念な夜だった。話し合っていたこと――失点を防ぐこと、試合の主導権を握ること――がまったくできていなかった。 個人的には、相手陣内深くまで何度も攻め込んだ。序盤はぎこちなかったが、その後試合の主導権を握ることができた。しかし、決定力に欠けていた。突然、相手に得点を許してしまった。これは今回が初めてのことではない。後半に入り、試合を支配していたにもかかわらず、ミスを犯してしまい、0-2とリードを許してしまった。

「私としては、チームの努力や信念が足りないわけではない。我々が今のような連敗中だと、そうした批判が浴びせられるが、今の問題点はそこではないと思う。

「シーズンを通して、私の前の統計を見れば分かると思う。言い訳はしたくない――あのプレーは十分ではなかったし、ここ1週間のパフォーマンスも十分ではなかった。だからこそ、代表戦による中断が我々にとって良いタイミングだった。選手たちの中には、リセットして環境を変え、その後戻ってくることができる者もいるだろう。」