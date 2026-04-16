Getty Images Sport
翻訳者：
リアム・ローゼニオールはアレハンドロ・ガルナチョに「懸念」を抱いている。チェルシーは今夏、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーを放出する方針だ。
ガーナチョに対するローゼニオールの戦術的な懸念
英紙『ザ・サン』によると、ロゼニオール監督はガルナチョのチーム内役割に「懸念」を抱いているという。1月6日の就任以来、21歳のガルナチョをプレミアリーグで4度しか先発起用せず、左サイドにはペドロ・ネトを頻繁に起用している。
先月、この若手ウインガーの成長を問われた際、ロゼニオール監督は「彼には大きな能力とポテンシャルがある。若手にとって重要なのは安定性だ。その点で彼は良い兆しを見せている」と慎重に語った。それでも『ザ・サン』は、内部では今夏の移籍も十分にあり得ると伝えている。
- Getty Images Sport
スタンフォード・ブリッジで結果を残せずにいる
ガルナチョの厳しいデビューシーズンを示すデータだ。チェルシーは今季51試合を戦ったが、彼は先発21試合で8得点のみ。そのうち4点は下部リーグとのカップ戦だった。
プレミアリーグでは1得点のみ。4000万ポンドの移籍金を正当化するほどの実績ではなく、2026-27シーズンに向けた戦力整理の時期にもあり、立場は危うい。ジェイミー・ギッテンズがハムストリング負傷で離脱中でも、ガルナチョは定位置を確保できていない。
マンチェスター・ユナイテッドでの騒動の退団を振り返って
ガルナチョのマンチェスター・ユナイテッド退団は、元監督アモリムとの確執などピッチ外の騒動で注目された。アルゼンチン代表の彼は最近、プレミアリーグ・プロダクションズにこう語った。「ユナイテッドでの最後の6か月、以前のようにプレーできなくなっていたのを覚えている。 ベンチが多くなった。20歳の自分には悪いことではなかったが、頭には「すべての試合に出たい」という思いがあった。それは自分の問題だったかもしれない。 でもそれは一瞬の迷いで、時には決断が必要だ。今はチェルシーという素晴らしいクラブでプレミアリーグに挑めて誇らしい。ユナイテッドやスタッフ、チームメイトに悪いことは言えない。状況が変わっただけ。人生は続くし、後悔はない」
- Getty Images Sport
次は再会の対決
土曜の夜、チェルシー対マンチェスター・ユナイテッド戦に臨むガルナチョは、古巣相手に自身の価値を証明する機会を待ち望んでいる。9月の移籍直後に行われた対戦ではベンチ入りしたものの出場機会はなかった。
チェルシーは現在6位で、3位のユナイテッドとは7ポイント差だ。