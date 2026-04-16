リアム・ローゼニオールはアレハンドロ・ガルナチョに「懸念」を抱いている。チェルシーは今夏、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーを放出する方針だ。

英紙『ザ・サン』によると、ロゼニオール監督はガルナチョのチーム内役割に「懸念」を抱いているという。1月6日の就任以来、21歳のガルナチョをプレミアリーグで4度しか先発起用せず、左サイドにはペドロ・ネトを頻繁に起用している。

先月、この若手ウインガーの成長を問われた際、ロゼニオール監督は「彼には大きな能力とポテンシャルがある。若手にとって重要なのは安定性だ。その点で彼は良い兆しを見せている」と慎重に語った。それでも『ザ・サン』は、内部では今夏の移籍も十分にあり得ると伝えている。