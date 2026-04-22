リアム・ローゼニオールの退任は避けられなかった。だが、舵を失ったチェルシーの問題は、もっと根深い。

不振が続く中、ブライトン戦の大敗後、ロゼニオール監督は初めて本音を語った。選手たちとの関係に亀裂が生じている可能性もある。彼はスカイ・スポーツにこう語った。「今日の試合は、姿勢も含めて全てが許容できない。 私はいつも選手たちを擁護してきたが、今夜のパフォーマンスは擁護できない。失点場面、負けた1対1の回数、集中力の欠如。今すぐ根本的に変えなければならない。

プロ意識が欠けていた。本当に辛い夜だ。このクラブでのキャリアの中でも最も辛い。今日見た光景は二度と御免だ」

さらにメディアには「基本姿勢やこのユニフォームを着る誇りにおいてさえ許容できない」と語気を強めた。 私は選手たちを擁護し、責任も負ってきた。しかし今夜、選手たちも鏡を見て自分たちのプレーを省みるべきだ。戦術を語る前に、基本が大切だ。勇気、1対1、ヘディング、タックル、そしてあの失点。すべてが許容できない。」

自身と選手間に溝があるか問われると、こう答えた。「あのパフォーマンスを見れば、そう見えるだろう。嘘は言えない。私は感じていないが、トレーニングでも個人面談でもチームミーティングでも選手と密に連携し、全力を注いでいる。

「精神力の欠如、信念の欠如がある。それが、ある特定の印象を与えるような見方を生み出しているのだ。今の状況では、その指摘に反論できない。我々のここでの連敗は許容できないし、あのパフォーマンスも間違いなく同様だったからだ。」