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Liam Rosenior ChelseaGetty
Krishan Davis

翻訳者：

リアム・ローゼニオールの退任は避けられなかった。だが、舵を失ったチェルシーの問題は、もっと根深い。

Opinion
チェルシー
リアム・ロシニアー
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ブライトン 対 チェルシー
プレミアリーグ

1月にエンツォ・マレスカが解任され、後任に意外にもリアム・ロゼニオールが就任したとき、彼の解任は「もし」ではなく「いつ」の問題だと思われた。 好スタートを切ったスタンフォード・ブリッジでの記憶は遠く、クラブ史上最悪と言われる不振が解任を早めた。リーグ5連敗で解任されたのは当然だ。だが、彼はチェルシーが抱えるより広範で根深い問題の表れに過ぎなかった。

多くの人が彼の失敗を予想していたものの、ここまで急速に状況が悪化すると予測した者は少なかった。火曜日の夜、ブライトンに完敗したことでチェルシーのチャンピオンズリーグ出場はほぼ絶望的となり、ヨーロッパリーグ出場も危うくなった。その24時間以内に彼は解任された。

彼は西ロンドンで数多くの不名誉な記録を残した。90年代以来の最悪の不振で5連敗、合計失点11と、114年前の記録に並んだ。解任された監督に責任を押し付けるのは簡単だ。だがチェルシーの問題は、はるかに根深い。

またしても監督が解任され、ファンは沸点に達している。クラブ首脳陣は、プロジェクトを崩壊させるかもしれない激動の夏を迎えようとしている。

  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    後戻りできない地点

    ブライトンでの大敗には冷酷な必然性があった。チェルシーは開始3分で失点し、その後も流れを取り戻せず、自信を失った様子だった。情けない内容だった。

    前半は追う展開が続いた。後半立ち上がりに見せ場を作ったが、個人のミスを突かれた残り40分の失点で試合は決まった。ロゼニオール監督率いるチームに巻き返す気配はなく、選手たちは監督を守る意志も見せなかった。

    アウェイ席の毒々しい雰囲気は、腐ったケーキの仕上げのチェリーだった。「本来のチェルシーを取り戻せ」というチャントに加え、 「ロゼニオール失せろ」「エグバリ失せろ、お前はここにはいらない」と歌い、ホームファンも「リアム・ロゼニオール、彼は我々の仲間だ」と皮肉った。

    0-3でまたも完敗したチェルシーは7位に沈み、1試合多ながら5位と7ポイント差ついた。CL出場はほぼ絶望的だ。試合終了のホイッスルが鳴り、選手たちが整列して激昂するアウェイサポーターを虚ろな眼差しで見つめていた様子からも、その現実を彼らが痛感していることは明らかだった。

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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    不十分だ

    すべてがローゼニオール監督の責任ではないものの、チェルシーの近況は許容できない。

    若き英国人指揮官の下、チームは歴史的低迷期にある。ブルーズはリーグ5連敗を記録し、1912年以来初めてその間無得点に終わった。5連敗は1993年11月以来の最長タイだ。

    1月の就任以来、チェルシーは13位にとどまり、残り4試合で欧州カップ戦出場圏に入るより、中位に沈む可能性が高い。

    残る日程も厳しく、アンフィールドでのリヴァプール戦、降格圏のトッテナムとのホーム戦、最終節のサンダーランド「スタジアム・オブ・ライト」遠征が待ち受ける。試合ごとに欧州出場権の望みは薄れている。

    ロゼニオールにはプレシーズンが必要だという声もあるが、同じ時期にマンチェスター・ユナイテッドの暫定監督となり、7位から3位へチームを押し上げた経験の浅いマイケル・キャリックの例を考えると、その言い訳は通用しない。

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    避けられない解雇

    先週までチェルシーは、前任者のポチェッティーノやマレスカと同様に、たとえトップ5に入らなくてもロゼニオールが1シーズンを終えるまで評価しないとの報道があった。だが今回の不振は深刻で、その方針は一転。

    南海岸での敗北から24時間と経たない水曜、コバム練習施設での首脳陣会議後に解任が発表された。クラブ声明は「リアムはシーズン途中から高い誠実さとプロ意識で職務を全うした」と述べた。 クラブは慎重に判断したが、今シーズンまだ多くの試合が残っているにもかかわらず、直近の結果とパフォーマンスは必要な水準を下回っていた。クラブはヘッドコーチ職の安定を図りつつ、長期的に適切な人材を選ぶため、反省プロセスを進める。」

    BBCは以前、クラブ上層部が支持を失っていると報じていた。共同オーナーのベダッド・エグバリが「我々はリアムを支持している」と表明したのはわずか数日前だったが、説得力に欠けた。

    さらに、ロッカールームでの支持も低下。多くの選手が若き指揮官に「納得しておらず」、不満が募っていたという。 さらに、スペイン語圏の選手たちはマレスカの指導を好んでいたとも報じられた。ロゼニオールは在任中、エンツォ・フェルナンデスがレアル・マドリード移籍をほのめかしたこと、マルク・ククレジャがイタリア人監督の解任に異議を唱えたことなど、複数の問題にも対応を迫られていた。

  • Liam Rosenior ChelseaGetty

    最後に一言

    不振が続く中、ブライトン戦の大敗後、ロゼニオール監督は初めて本音を語った。選手たちとの関係に亀裂が生じている可能性もある。彼はスカイ・スポーツにこう語った。「今日の試合は、姿勢も含めて全てが許容できない。 私はいつも選手たちを擁護してきたが、今夜のパフォーマンスは擁護できない。失点場面、負けた1対1の回数、集中力の欠如。今すぐ根本的に変えなければならない。

    プロ意識が欠けていた。本当に辛い夜だ。このクラブでのキャリアの中でも最も辛い。今日見た光景は二度と御免だ」

    さらにメディアには「基本姿勢やこのユニフォームを着る誇りにおいてさえ許容できない」と語気を強めた。 私は選手たちを擁護し、責任も負ってきた。しかし今夜、選手たちも鏡を見て自分たちのプレーを省みるべきだ。戦術を語る前に、基本が大切だ。勇気、1対1、ヘディング、タックル、そしてあの失点。すべてが許容できない。」

    自身と選手間に溝があるか問われると、こう答えた。「あのパフォーマンスを見れば、そう見えるだろう。嘘は言えない。私は感じていないが、トレーニングでも個人面談でもチームミーティングでも選手と密に連携し、全力を注いでいる。

    「精神力の欠如、信念の欠如がある。それが、ある特定の印象を与えるような見方を生み出しているのだ。今の状況では、その指摘に反論できない。我々のここでの連敗は許容できないし、あのパフォーマンスも間違いなく同様だったからだ。」

  • Behdad Eghbali ChelseaGetty

    システム障害

    前述の通り、チェルシーの混乱はローゼニオールだけの責任ではない。ストラスブール時代からブルーコ（BlueCo）の支配下にあった彼は、オーナーやスポーツディレクターの枠を受け入れる「イエスマン」としてスタンフォード・ブリッジに招かれた。

    今回のクラブ声明では、オーナーのブルーコが監督の頻回交代が成功につながらなかったとようやく認めた。エグバリも先週「監督の安定確保は未達課題だ。計画はあり、見直しや修正を続けている」と語った。

    そもそもロゼニオール就任時に多くのファンや評論家が予測した通りの結末であり、その急激な成績低下は想定より早く訪れた。 若く経験の浅い監督に、同様の若手選手群を率いさせるという試みは、そもそも成功の可能性が低かった。短期間で成果を出すのは難しく、チェルシーのような高圧的な環境ではなおさらだ。彼は最初から失敗への道を歩んでいた。

    クラブはすでに移籍戦略の転換を発表している。巨費を投じて若手を大量獲得する従来の方針は失敗と認め、今後は「成熟し」「精神的にタフで」「プレミアリーグ経験のある」選手を狙う。多くの若手が要求レベルに達していなかったためだ。 クラブが「自己反省のプロセス」に入る今、意思決定者はベンチでの監督交代劇にも終止符を打ちたいようだ。

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    激動の夏

    サポーターの不満は爆発寸前だ。土曜のマンチェスター・ユナイテッド戦敗北前、数百人が街頭に立ち、「BlueCo OUT!」の横断幕を掲げ、「我々のチェルシーを取り戻せ」とシュプレヒコールで経営陣に抗議した。スタンフォード・ブリッジの外では、元オーナーのロマン・アブラモビッチ氏への支持も示された。 週半ばのアウェー席でも激しいチャントが響き、ロゼニオール退任後も雰囲気が和らぐ気配はない。クラブはサポーターをなだめる責任を負っている。

    後任最有力候補とされるアンドニ・イラオラは、今シーズン限りでボーンマスとの契約が終了し、スタンフォード・ブリッジへの移籍が噂されている。限られた戦力で好結果を残したスペイン人監督の就任は、ファンにも歓迎されそうだ。 一方で、元ボルシア・ドルトムントのエディン・テルジッチのように監督経験の浅い候補も浮上しており、不安は消えない。

    スタンフォード・ブリッジの夏は波乱含みだ。後任や補強で誤った判断をすれば、クラブのプロジェクト自体が頓挫する恐れもある。

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