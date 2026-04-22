リアム・ローゼニオールが解任された。ブルーズは不振が続く中、ブライトン戦の敗北が引き金となりヘッドコーチを解任した。

水曜日にクラブが発表した声明によると、チェルシーはヘッドコーチのリアム・ローゼニオールとの契約を解除した。クラブは、ローゼニオールとスタッフたちの貢献に感謝すると述べ、シーズン途中から率いた彼は常に誠実さとプロ意識を示したと評価した。

今回の決定は軽率なものではなく、シーズンはまだ多くの試合が残っているものの、直近の成績とパフォーマンスが基準に満たなかったためです。クラブはヘッドコーチ職の安定を図りつつ、長期的に最適な人材を選ぶため、反省を進めます。」