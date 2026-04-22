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リアム・ローゼニオールが解任された。ブルーズは不振が続く中、ブライトン戦の敗北が引き金となりヘッドコーチを解任した。
ローゼニオールが代償を払う
チェルシーは連敗で順位を落とし、ローゼニオール監督が責任を取って辞任した。ブライトンに大敗し7位に転落、チャンピオンズリーグ圏内とは7ポイント差となり、欧州出場権も危うい。
南海岸での消極的なプレーは深刻で、ロゼニオール監督は試合後「許しがたい」「弁解の余地がない」と選手を厳しく批判した。
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「クラブが軽率に下した決定ではない」
水曜日にクラブが発表した声明によると、チェルシーはヘッドコーチのリアム・ローゼニオールとの契約を解除した。クラブは、ローゼニオールとスタッフたちの貢献に感謝すると述べ、シーズン途中から率いた彼は常に誠実さとプロ意識を示したと評価した。
今回の決定は軽率なものではなく、シーズンはまだ多くの試合が残っているものの、直近の成績とパフォーマンスが基準に満たなかったためです。クラブはヘッドコーチ職の安定を図りつつ、長期的に最適な人材を選ぶため、反省を進めます。」
過去最悪の不振
若きイングランド人監督の下、チェルシーはリーグ5連敗。114年ぶりの無得点記録も更新中だ。 5連敗は1993年11月以来のワースト記録だ。チェルシーの最後の得点は3月4日のアストン・ヴィラ戦の勝利時で、1月にエンツォ・マレスカからロゼニオールに交代して以降、プレミアリーグでは13位に落ちている。
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チェルシーの次はどうなるのか？
マレスカ監督の解任を受け、チェルシーのトップチームコーチ、カルム・マクファーレンが再び暫定監督に就任した。ブルーズは日曜に好調リーズとFAカップ準決勝を戦う。
フランスでは、シーズン終了後に契約満了でボーンマスを去るアンドニ・イラオラ前監督が後任候補としてクラブと接触していると報じられている。