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リアム・ローゼニオールがブルーズが狙うべき重要な資質についてほのめかしたことで、チェルシーは移籍戦略に劇的な転換を迫られる見通しだ
即効性のある成果を目指す
ここ数シーズンのスタンフォード・ブリッジにおける補強は、「世界最高の若手有望株を確保する」という厳格な方針によって特徴づけられてきた。この方針により、コール・パーマーやエンツォ・フェルナンデスといった選手たちが、ファイナンシャル・フェア・プレイ（FFP）の規制を遵守しつつ、将来的に価値が高まることが期待される長期的な投資としてロンドンに迎え入れられた。しかし、内部の見直しを経て、その硬直した哲学は調整されつつある。 移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、クラブは現在、即戦力となる選手の獲得にも前向きであり、プレミアリーグへの適応に長い時間を要する育成選手だけに頼る体制から脱却しようとしている。
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ローゼニオールはリーダーシップを求めている
この方針転換は、パリ・サンジェルマンに敗れ、チャンピオンズリーグから早々に敗退した苦い経験を受けてのものだ。合計スコア8-2での敗北後、マルク・ククレジャはチームにビッグゲームでの経験が不足していることを率直に指摘し、その意見はクラブ首脳陣と不満を抱えるサポーター双方の共感を呼んだ。ブルーズのFAカップ・ポート・ヴェイル戦を前に、ロゼニオール監督は、理事会との協議において、純粋な潜在能力よりも「人間性」を重視していることを明らかにした。 監督は、プレッシャーの高い環境下で感情的な要求を乗り越えられる「人格の優れた選手」を優先している。
「精神的に安定した選手、つまり困難な局面において、その状況で勝利するために何が必要かを理解できる『人格の優れた選手』を獲得することです」とロゼニオールは説明した。「夏の補強について、オーナーやサポーター担当役員と素晴らしい話し合いを重ねてきました。また、チーム内の特定の選手たちとも話し合いを持っており、彼らは我々が目指す方向性に非常に満足しています」
強靭な背骨を作る
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
夏の移籍市場に本格的に乗り出す前に、ローゼニオール監督率いるチームはまず、今シーズンを力強く締めくくることに注力する。現在、チームはプレミアリーグの順位表で6位につけており、上位3チームとは7ポイント差がついている。土曜にはFAカップ準々決勝でポート・ヴェイルと対戦し、来週にはスタンフォード・ブリッジでマンチェスター・シティを迎え撃つ。