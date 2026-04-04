リアム・ローゼニオールがブルーズが狙うべき重要な資質についてほのめかしたことで、チェルシーは移籍戦略に劇的な転換を迫られる見通しだ

この方針転換は、パリ・サンジェルマンに敗れ、チャンピオンズリーグから早々に敗退した苦い経験を受けてのものだ。合計スコア8-2での敗北後、マルク・ククレジャはチームにビッグゲームでの経験が不足していることを率直に指摘し、その意見はクラブ首脳陣と不満を抱えるサポーター双方の共感を呼んだ。ブルーズのFAカップ・ポート・ヴェイル戦を前に、ロゼニオール監督は、理事会との協議において、純粋な潜在能力よりも「人間性」を重視していることを明らかにした。 監督は、プレッシャーの高い環境下で感情的な要求を乗り越えられる「人格の優れた選手」を優先している。

「精神的に安定した選手、つまり困難な局面において、その状況で勝利するために何が必要かを理解できる『人格の優れた選手』を獲得することです」とロゼニオールは説明した。「夏の補強について、オーナーやサポーター担当役員と素晴らしい話し合いを重ねてきました。また、チーム内の特定の選手たちとも話し合いを持っており、彼らは我々が目指す方向性に非常に満足しています」