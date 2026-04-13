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リアム・ローゼニオールがチェルシーの「綿密な」夏の移籍計画を分析し、チームが抱える3つの弱点を指摘した。
チームの課題への対応
チェルシーの首脳陣は、ホームでマンチェスター・シティに0-3と完敗したことを受け、補強計画を急ぐ。この敗戦で、チームに身体的な強さが不足していることが明らかになった。ブルーズは直近5試合で4敗し、シーズン崩壊の危機にある。シティ戦の敗北で、このロンドンのクラブは2018年2月のアントニオ・コンテ体制以来、プレミアリーグで3試合連続3失点以上を喫した。
- AFP
主要な要件の特定
ロゼニオール監督（41歳）は、最近の内部会議でチームアイデンティティ確立に向け必要な選手像を議論したと明かした。特に早急な改善が求められる弱点は3つあるという。スタンフォード・ブリッジでの戦略会議について同監督は「この1週間でも、夏の移籍市場後に目指すべきチーム像を詳細に話し合ってきた」と語った。 試合のあらゆる側面――フィジカル、テクニック、ポジショニングなど――について話し合っている。」
資金と物流の課題
6月15日に始まる次期移籍市場は、ワールドカップ出場による海外選手交渉の難航が予想される。また、チェルシーの資金力は欧州カップ戦出場による収益増で「利益と持続可能性（PSR）」の制約を緩和できるかに左右される。
補強方針についてロゼニオールは「強化すべき点は把握しており、交渉中だ」と語った。
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重要な終盤戦
チェルシーは現在48ポイントで6位。欧州カップ戦出場権（EPS）を争うリヴァプールには4ポイント差をつけられている。ロゼニオール監督は、マンチェスター・ユナイテッドやブライトン戦が待つ過酷な4月を乗り切り、シーズンを左右する5月の最終戦（ノッティンガム・フォレスト、リヴァプール、トッテナム、サンダーランド）に臨む。差を埋められなければチャンピオンズリーグ出場権を逃し、危機的状況で議論された移籍計画にも深刻な影響が出るだろう。