6月15日に始まる次期移籍市場は、ワールドカップ出場による海外選手交渉の難航が予想される。また、チェルシーの資金力は欧州カップ戦出場による収益増で「利益と持続可能性（PSR）」の制約を緩和できるかに左右される。

補強方針についてロゼニオールは「強化すべき点は把握しており、交渉中だ」と語った。