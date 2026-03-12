リアム・ローゼニアーは、PSGとのチャンピオンズリーグ敗戦の数時間前にチェルシーの先発メンバー表がリークされたと明かし、犯人を追及すると誓った

ヨルゲンセンを先発起用した決断が試合の分岐点となった。23歳の彼は守備陣崩壊の中心にいた。 2-2の同点で迎えた場面で、デンマーク人GKはバックパスを試みた際に致命的なミスを犯し、ヴィティーニャに空いたゴールへループシュートを決められ、パリのリードを許した。この失点が引き金となり、後半終了間際に立て続けに失点。チェルシーの欧州戦線は崩壊した。

この致命的なミスにもかかわらず、ローゼニオール監督はローテーション起用を固く擁護し、ゴールキーパーが非難の矛先となるのを防いだ。「選手はミスをするものだ。フィリップが初めてミスをしたわけではない。それがサッカーの一部だ。私だってミスをする。 誰もがミスをする。時にはそれがより大きな代償を伴うこともある。今回はまさにその瞬間だった。ロブとフィリップ、そして全選手のために我々がすべきことは、互いを支え合うことだ。これは我々の精神性を試す大きな試練である」