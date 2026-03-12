Getty Images Sport
リアム・ローゼニアーは、PSGとのチャンピオンズリーグ敗戦の数時間前にチェルシーの先発メンバー表がリークされたと明かし、犯人を追及すると誓った
チェルシーの選手選考計画が明らかになる
フランス人記者ファブリス・ホーキンスがソーシャルメディアでチェルシーの先発メンバーを最初に公開し、選手たちがパルク・デ・プランスに到着するずっと前からロゼニオールの采配と戦術調整を暴露した。この予期せぬ情報流出は、重要な欧州戦を控えたブルーズの奇襲要素を完全に奪い去ることとなった。
ローゼニアー、セキュリティ侵害に反応
5-2の大敗後、ロゼニオール監督は試合前の準備中に起きたセキュリティ侵害について全く知らなかったことを認めた。デイリー・メール紙によれば、試合後に情報漏洩を伝えられた彼は「知らなかった」と述べた。「もし事実なら、必ず真相を究明するだろう。こうしたことは今や頻繁に起きている。我々は対戦相手に関する情報を得る。 試合の始まりよりも、結果の方が心配だ」
ヨルゲンセンの賭けが裏目に出る
ヨルゲンセンを先発起用した決断が試合の分岐点となった。23歳の彼は守備陣崩壊の中心にいた。 2-2の同点で迎えた場面で、デンマーク人GKはバックパスを試みた際に致命的なミスを犯し、ヴィティーニャに空いたゴールへループシュートを決められ、パリのリードを許した。この失点が引き金となり、後半終了間際に立て続けに失点。チェルシーの欧州戦線は崩壊した。
この致命的なミスにもかかわらず、ローゼニオール監督はローテーション起用を固く擁護し、ゴールキーパーが非難の矛先となるのを防いだ。「選手はミスをするものだ。フィリップが初めてミスをしたわけではない。それがサッカーの一部だ。私だってミスをする。 誰もがミスをする。時にはそれがより大きな代償を伴うこともある。今回はまさにその瞬間だった。ロブとフィリップ、そして全選手のために我々がすべきことは、互いを支え合うことだ。これは我々の精神性を試す大きな試練である」
スタンフォード・ブリッジへの道
チェルシーは今週土曜のニューカッスルとの重要なプレミアリーグ戦を前に、迅速に立て直す必要がある。現在5位でトップ4入りを争う中、守備の脆弱性への解決策を模索するローゼニオ監督へのプレッシャーは高まっている。PSGがリーグ1の試合延期で週末を休養に充てる一方、チェルシーは即座に回復力を見出さねばならない。
