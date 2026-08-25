デラップは昨夏、3000万ポンドでイプスウィッチ・タウンからスタンフォード・ブリッジに加入したが、ロンドン西部でのデビューシーズンは厳しいものとなった。FWはクラブでの28試合の出場でプレミアリーグ1得点にとどまり、繰り返した負傷によって勢いも削がれた。

アロンソは今季、攻撃の主な選択肢としてジョアン・ペドロとダニー・ウェルベックを重用しており、デラップの序列は下がっていた。背番号9をペドロに譲った後、元マンチェスター・シティのアカデミー出身選手であるデラップは、移籍期限前にスカッドの整理を進めるチェルシーによって売却可能とされた。