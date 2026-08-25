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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

リアム・デラップ、5000万ポンドでノッティンガム・フォレスト移籍へ　チェルシーはシャビ・アロンソの下で今夏の戦力整理を継続へ

ルイス・デラップ
チェルシー
ノッティンガム・フォレスト

ノッティンガム・フォレストは、チェルシーからFWリアム・デラップを獲得することで、クラブ史上最高額となる5000万ポンドの契約に合意した。23歳のFWは、シャビ・アロンソ監督の下でスタンフォード・ブリッジで定位置確保に苦しみ、昨季のプレミアリーグでは1ゴールにとどまっていた。フォレストは移籍期限を前に、このストライカーを確保するため、まず4500万ポンドを支払い、さらに出来高を加えることになる。

  • フォレスト、デラップにクラブ史上最高額の移籍金で合意

    ノッティンガム・フォレストがチェルシーからデラップを獲得することで、最大5000万ポンドのパッケージで完全合意に達したと、『ESPN』『ガーディアン』が報じている。フォレストはまず4500万ポンドを支払い、さらに出来高として500万ポンドが加わる可能性があり、これはイースト・ミッドランズの同クラブにとって新たなクラブ史上最高額の補強となる。

    デラップは、来週火曜日に夏の移籍市場が閉まる前に、フォレストのオリヴァー・グラスナー監督にとって最優先の攻撃的補強ターゲットとして浮上していた。交渉は、同FWが月曜日のフルアム戦で3-2の勝利を収めた試合のメンバーから外れた後、迅速にまとまった。

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  • Liam Delap Chelsea 2025-26Getty

    ウェストロンドンでの苦戦が退団につながる

    デラップは昨夏、3000万ポンドでイプスウィッチ・タウンからスタンフォード・ブリッジに加入したが、ロンドン西部でのデビューシーズンは厳しいものとなった。FWはクラブでの28試合の出場でプレミアリーグ1得点にとどまり、繰り返した負傷によって勢いも削がれた。

    アロンソは今季、攻撃の主な選択肢としてジョアン・ペドロとダニー・ウェルベックを重用しており、デラップの序列は下がっていた。背番号9をペドロに譲った後、元マンチェスター・シティのアカデミー出身選手であるデラップは、移籍期限前にスカッドの整理を進めるチェルシーによって売却可能とされた。

  • チェルシー、チーム全体で放出を加速

    デラップだけが、今週スタンフォード・ブリッジから去ることになるFWではない。チェルシーは、セネガル代表ニコラス・ジャクソンの完全移籍による退団についてもアストン・ヴィラと交渉を開始しており、その評価額は6500万ポンドとなっている。

    ヴィラは、アル・ヒラルへの移籍が近づいているオリー・ワトキンスの後継者としてジャクソンをリストアップしている。ヴィラは分割での支払いスケジュールを求めている一方で、チェルシーはジャクソンの新たなローン移籍を認めない方針だ。ジャクソンは昨季、バイエルン・ミュンヘンへ期限付き移籍していた。

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    フォレストとデラップの次はどうなる？

    デラップは、シティ・グラウンドへの移籍完了に先立ち、フォレストでメディカルチェックを受け、個人条件を最終決定する予定だ。グラスナーは、このストライカーが即戦力としてのインパクトをもたらし、直近のリーズ・ユナイテッド戦での0-1の敗戦で欠けていた決定力を補うことを期待している。一方、チェルシーはデッドラインデーを前に、ジャクソンのヴィラ移籍案の最終決定に向けて動くことになる。

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