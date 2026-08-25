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リアム・デラップ、5000万ポンドでノッティンガム・フォレスト移籍へ チェルシーはシャビ・アロンソの下で今夏の戦力整理を継続へ
フォレスト、デラップにクラブ史上最高額の移籍金で合意
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ウェストロンドンでの苦戦が退団につながる
デラップは昨夏、3000万ポンドでイプスウィッチ・タウンからスタンフォード・ブリッジに加入したが、ロンドン西部でのデビューシーズンは厳しいものとなった。FWはクラブでの28試合の出場でプレミアリーグ1得点にとどまり、繰り返した負傷によって勢いも削がれた。
アロンソは今季、攻撃の主な選択肢としてジョアン・ペドロとダニー・ウェルベックを重用しており、デラップの序列は下がっていた。背番号9をペドロに譲った後、元マンチェスター・シティのアカデミー出身選手であるデラップは、移籍期限前にスカッドの整理を進めるチェルシーによって売却可能とされた。
チェルシー、チーム全体で放出を加速
デラップだけが、今週スタンフォード・ブリッジから去ることになるFWではない。チェルシーは、セネガル代表ニコラス・ジャクソンの完全移籍による退団についてもアストン・ヴィラと交渉を開始しており、その評価額は6500万ポンドとなっている。
ヴィラは、アル・ヒラルへの移籍が近づいているオリー・ワトキンスの後継者としてジャクソンをリストアップしている。ヴィラは分割での支払いスケジュールを求めている一方で、チェルシーはジャクソンの新たなローン移籍を認めない方針だ。ジャクソンは昨季、バイエルン・ミュンヘンへ期限付き移籍していた。
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フォレストとデラップの次はどうなる？
デラップは、シティ・グラウンドへの移籍完了に先立ち、フォレストでメディカルチェックを受け、個人条件を最終決定する予定だ。グラスナーは、このストライカーが即戦力としてのインパクトをもたらし、直近のリーズ・ユナイテッド戦での0-1の敗戦で欠けていた決定力を補うことを期待している。一方、チェルシーはデッドラインデーを前に、ジャクソンのヴィラ移籍案の最終決定に向けて動くことになる。
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