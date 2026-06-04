移籍金3000万ポンドを払ったチェルシーでの1年目は、デラップにとって厳しいものだった。プレミアリーグでは1得点、全大会でも41試合で2得点にとどまり、終盤26試合は無得点。ボーンマス戦で肩を脱臼し、身体的な存在感も制限された。

関係者によると、適応の難しさはあるものの、期待に応えられていないのは事実だ。5500万ポンドでブライトンから加入し、すぐに攻撃の柱となったジョアン・ペドロの台頭でポジション争いは激化し、デラップの序列はさらに下がっている。