Getty Images Sport
翻訳者：
リアム・デラップは、移籍した方が楽だと言われる中でも、シャビ・アロンソ監督に価値を証明するため、チェルシーであと1シーズンはプレーしたいと考えている。
デラップ、ブルーズの未来のために戦う決意
BBCによると、デラップはチェルシーで実力を示し、批判を静めるため、あと1シーズンは残留したいと考えている。23歳のフォワードは期待されて加入したが、怪我で苦しみ評価は下がった。
それでも彼は逃げず、最近地元に家を購入し、長期的にチェルシーで成功したいという意思を示している。7月1日に就任するシャビ・アロンソの下でプレーすることを強く望んでいるという。
- Getty Images Sport
忘れたいデビューシーズン
移籍金3000万ポンドを払ったチェルシーでの1年目は、デラップにとって厳しいものだった。プレミアリーグでは1得点、全大会でも41試合で2得点にとどまり、終盤26試合は無得点。ボーンマス戦で肩を脱臼し、身体的な存在感も制限された。
関係者によると、適応の難しさはあるものの、期待に応えられていないのは事実だ。5500万ポンドでブライトンから加入し、すぐに攻撃の柱となったジョアン・ペドロの台頭でポジション争いは激化し、デラップの序列はさらに下がっている。
移籍への関心とチーム内でのプレッシャー
デラップは残留を希望しているが、来季の欧州カップ戦出場権を逃したクラブは戦力削減が急務だ。移籍金が比較的低い彼は、財政均衡が必要になった場合「放出しやすい」とみなされる可能性がある。チェルシーは昨季10位にとどまり、アロンソ監督にはスリムで精鋭なチームを構築するよう強いプレッシャーがかかっている。
攻撃の柱を求めるニューカッスルは状況を注視。得点力は物足りないが、将来性を買われている。ニコラス・ジャクソンがバイエルンから復帰すれば、ストライカーの座はさらに競争が激化する。
- Getty Images
アロンソ要因
デラップの去就は、新監督アロンソの判断に委ねられる。アロンソは、献身的なデラップのプレースタイルが、刷新されたチームで定位置を確保できるかを判断しなければならない。フィジカルを活かした彼のプレーはイプスウィッチ・タウンで評価されたが、チェルシーではまだ結果を出せていない。
UEFAの財政ルールにより、チェルシーは補強資金を得るために選手売却が必要で、彼は岐路に立たされている。潜在能力を示したい彼は、新監督にスタメンの座を認めさせるため、プレシーズン早期に得点を挙げる必要がある。