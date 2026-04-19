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リアム・デラップは、チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドに敗れた試合について、「強い方」が負けたと語った。4試合連続無得点ながら、彼はゴールは必ず生まれると確信している。
デラップとチェルシーにとって悔しい結果
デラップは、土曜のチェルシー1-0敗戦に悔しさをにじませた。 チェルシーはシュート21本対4本、期待ゴール数でも上回ったが、前半にマテウス・クーニャに許した1点が決勝点となった。デラップのクロスバーを叩いたヘディングなど3度ポストに阻まれ、無得点で敗れたホームチームには悔しい結果となった。
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仕上げへの自信
この敗戦でチェルシーはプレミアリーグ4試合連続無得点となったが、デラップは攻撃が上向くと確信している。「残念だ。この結果はチームにふさわしくない」と彼は語った。「我々は優位だった。1人が退場し、守備に集中すべきだったが入らなかった。 別の日なら後半に4点取れていたかもしれないが、今日はそうならなかった。チャンスは作れている。あとはフィニッシュの微調整と、ボールがネットに吸い込まれるかどうかだけだ」
今シーズンを挽回する
不振でも、ロゼニオール監督のチームは士気を保ち、CL出場とFAカップ制覇を目標に戦う。現在はリーグ6位で、CL圏まで7ポイント差。デラップは団結力を強調し、今季の目標は依然として達成可能だと語った。 「互いを信じており、2つの目標を達成できると確信している」とこのストライカーは語り、「まずは火曜日の試合に集中し、その後リーズとの大一番に挑む」と続けた。
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ブライトン戦への対応
チェルシーは火曜日の夜、アウェイでブライトンと対戦する。その後、ウェンブリーでのリーズとのFAカップ準決勝に備える必要がある。「細かい点を修正すれば問題ない」とデラップは語った。