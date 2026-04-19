リアム・デラップは、チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドに敗れた試合について、「強い方」が負けたと語った。4試合連続無得点ながら、彼はゴールは必ず生まれると確信している。

この敗戦でチェルシーはプレミアリーグ4試合連続無得点となったが、デラップは攻撃が上向くと確信している。「残念だ。この結果はチームにふさわしくない」と彼は語った。「我々は優位だった。1人が退場し、守備に集中すべきだったが入らなかった。 別の日なら後半に4点取れていたかもしれないが、今日はそうならなかった。チャンスは作れている。あとはフィニッシュの微調整と、ボールがネットに吸い込まれるかどうかだけだ」