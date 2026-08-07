キング氏は、ルカクがエバートンで166試合87得点を記録し、さらにプレミアリーグ時代のクラブ歴代最多得点者として68ゴールを残している実績こそ、デラップがグディソン・パークでキャリアを立て直すうえで最も重要な基準になるべきだと考えている。

『Football Insider』に対し、キング氏は「もし自分がデラップで、エバートンから声がかかったら、こう考えるだろう。『すごいじゃないか、もちろんだ。エバートンに行って本当に良い選手になったのが誰か見てみろ。ルカクだ』と」と語った。

さらに「彼はローンで行って、エバートンで本当に名を上げたよね。そして彼にとっては、より大きなものへの扉を開く素晴らしい道筋だった」と続けた。

ルカクの若手時代の成長を振り返り、キング氏は「正直に言うと、彼が若い選手としてエバートンに来た時、私が覚えているのは、彼が17歳の時にラ・マンガの大会でプレーしているのを見たことだ。力強く、フィジカルも強かった。そして左足でなんと素晴らしいフィニッシュをする選手だったことか。当時はベルギー人選手にとって素晴らしい時代だった」と付け加えた。

そして最後に「［ティボー］・クルトワや［ユアリ］・ティーレマンス、そういったあらゆる選手たちだ。だから、もしエバートンへ行くチャンスがあるなら、私ならそれを受ける。たとえ1年間のローンでもね」と締めくくった。