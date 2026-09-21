マンチェスター・シティのアカデミーを巣立ち、イプスウィッチでプレミアリーグの舞台でもその才能を示した時点で、デラップはキング・ケインの王座を継ぐ最も有力な後継者と広く見なされていた。

3000万ポンド（4000万ドル）でスタンフォード・ブリッジへ移籍したが、FIFAクラブ・ワールドカップ優勝を経験したにもかかわらず、結果は思い描いたものにはならず、チェルシーでは公式戦47試合でわずか3ゴールにとどまった。

その評価は西ロンドンで大きく下がったが、それでもフォレストは2026年夏、クラブ記録となる5000万ポンド（6700万ドル）で彼を獲得する用意があった。デラップはすでにフォレストで初ゴールを記録しており、新天地での序盤戦でも生き生きとしたプレーを見せている。