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リアム・デラップが「特別な」ハリー・ケインのイングランドにおける後継者となるために「必要」なこと。元イングランド代表FWは、ノッティンガム・フォレストの新戦力がその存在になれることを願っている
デラップがノッティンガム・フォレストのクラブ史上最高額の新戦力となった
マンチェスター・シティのアカデミーを巣立ち、イプスウィッチでプレミアリーグの舞台でもその才能を示した時点で、デラップはキング・ケインの王座を継ぐ最も有力な後継者と広く見なされていた。
3000万ポンド（4000万ドル）でスタンフォード・ブリッジへ移籍したが、FIFAクラブ・ワールドカップ優勝を経験したにもかかわらず、結果は思い描いたものにはならず、チェルシーでは公式戦47試合でわずか3ゴールにとどまった。
その評価は西ロンドンで大きく下がったが、それでもフォレストは2026年夏、クラブ記録となる5000万ポンド（6700万ドル）で彼を獲得する用意があった。デラップはすでにフォレストで初ゴールを記録しており、新天地での序盤戦でも生き生きとしたプレーを見せている。
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デラップとマジョは、ケインの後継候補の一人だ。
シティ・グラウンドで継続的に出場時間を得られれば、この屈強なFWが失われた輝きを取り戻す助けになるはずだ。どんなストライカーも、安定して結果を出すためには自信と監督からの後押しを必要とする。
トレント川のほとりで結果がついてくるようであれば、U-21レベルで12試合に出場したデラップは、いずれA代表で初招集の候補に入ってくるはずだ。イングランドは、記録を塗り替え続ける主将ケインの後を継ぐ存在を切実に必要としている。
現時点で明確な候補はほとんど見当たらない。33歳となった今なお衰えを知らない選手が結果を出し続けているが、デラップは17歳のアストン・ヴィラの神童ブライアン・マジョとともに、最多得点を誇る背番号9の後にも未来があることを証明しようとしている一人だ。
イングランドの9番として、ケインの後を継ぐのは誰になるのか？
将来的に誰がその背番号を受け継ぐと見ているかを問われた元イングランド代表FWザモラは、BetWrightのプレミアリーグのベッティングに関連してGOALに対し、次のように語った。「本当に分からない。ハリー・ケインはとてつもなく、とてつもなく特別な存在だ。彼のような選手はそう多くないし、その後を継ごうとするのは、まず何より非常に非常に難しい仕事になる。誰がそこに入ってくるのか、私には分からない。
「可能性があるのはダラプだろう。チェルシーでの状況による打撃を、彼がどう受け止めるのか興味がある。私は実際、彼は本当に特別な存在になると思っていた。少し打撃を受けているし、上昇曲線を描いて星を目指していたあの流れから、負傷や安定感の欠如、そしてチェルシーで本人が望んでいたほど得点を挙げられなかったことを経て、彼がどう対処するのか興味深い。だが、そうだな、候補の1人ではある。
「彼は正しいタイプのチームに合う必要があると思う。正しいタイプのチームにフィットしなければならないが、ハリーの後を追うのは非常に難しい。」
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キャップ数とゴール数：ケインがイングランドで残す驚異的な記録
ケインはイングランド代表で85ゴールを量産しており、現役引退を考える前に、代表通算100ゴール到達、すなわち代表通算100得点達成者となることにも自信を持っているはずだ。さらに、ピーター・シルトンが持つ歴代最多出場記録に並ぶまであと4試合に迫っている。
イングランド代表から退く日が来れば、その穴は非常に大きいものとなる。フォレストが自分にとって「正しいチーム」だと信じるデラップのような選手たちは、その伝説的な足跡を継げるだけの力があることを示す役目を担うことになる。
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