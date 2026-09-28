高い評価を受けるミュージシャンであり、筋金入りのマンチェスター・シティサポーターでもある同氏は、SNSプラットフォームXで自身の見解を共有し、サッカー界の高官と直接話したと主張した。エティハド首脳陣が受けると見込む処分内容を明かし、ギャラガーは「もし控訴に負けたとしても、そんなことにはならないが、科されるのは罰金と移籍禁止、それだけだ」と記した。

公式判断を待つ不安なシティサポーターを落ち着かせようと、オアシスのフロントマンは「静かにしておけ」と付け加えた。