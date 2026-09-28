Paul Marriott
翻訳者：
リアム・ギャラガー、極秘のハイレベル協議の末にマンチェスター・シティの法的評決に関する内部情報を把握していると主張
ミュージシャン、迫るスポーツ制裁を軽視
独立したプレミアリーグの委員会によって、シティが115件中114件の財務規則違反で有罪と認定されたとの報道は、イングランドサッカー界に衝撃を与えた。2009年から2018年に及ぶこの長期調査を受け、強制降格から過去のタイトル剥奪に至るまで、厳しい制裁を巡る憶測が広がった。しかし、ギャラガーはこの破滅論を退け、クラブの本当の行く末について上級の関係者から内部情報を得ていると主張した。
- Paul Marriott
ロッカーが伝えられている処罰の詳細を明かす
高い評価を受けるミュージシャンであり、筋金入りのマンチェスター・シティサポーターでもある同氏は、SNSプラットフォームXで自身の見解を共有し、サッカー界の高官と直接話したと主張した。エティハド首脳陣が受けると見込む処分内容を明かし、ギャラガーは「もし控訴に負けたとしても、そんなことにはならないが、科されるのは罰金と移籍禁止、それだけだ」と記した。
公式判断を待つ不安なシティサポーターを落ち着かせようと、オアシスのフロントマンは「静かにしておけ」と付け加えた。
ライバルたちが歌手の内部情報を嘲笑
このロックスターの大胆な主張は、自身の情報の信ぴょう性を疑うライバルファンから直ちに広範な懐疑と嘲笑を呼んだ。
プレミアリーグの規則では、はるかに重い処分もあり得るだけに、ギャラガーの自信を面白がる声は少なくなかった。降格処分の可能性を指摘しつつ、あるファンはSNSでこう皮肉った。「ドンカスター・ローヴァーズとのアウェー戦を楽しめよ」
また、委員会が正式な処分を下す前のリークに疑問を投げかける形で、別のファンはこう付け加えた。「処分が出た時にこれを掘り返すのが待ちきれない！」
- Every Second Media
長引く法的控訴が不透明感を長引かせる
制裁に関する最終的な裁定が差し迫って下される見通しはなく、適正な法的手続きはなお進行中だ。 シティは有罪認定に対して正式に控訴する可能性が極めて高く、この動きによって、この問題はさらに数カ月長引く見通しだ。規制を巡る長引く不透明感は、国内と欧州での目標を追うエンツォ・マレスカ監督のチームの気を散らす恐れがある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。