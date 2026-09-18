スペインの首都ダービー、レアル・マドリードとアトレティコの注目の対戦を前に、この試合に関する「ラ・リーガ・ファンタジー」の重要なアドバイスを紹介したい。
明後日の日曜日、すべての視線はリヤド・エア・メトロポリターノに注がれる。ラ・リーガ第7節でのマドリードの両巨頭による待望の一戦を観戦するためだ。そしてファンタジーゲームのファンたちは、間違いなくこの試合を違った目で見ることになるだろう。
スペインの首都ダービー、レアル・マドリードとアトレティコの注目の対戦を前に、この試合に関する「ラ・リーガ・ファンタジー」の重要なアドバイスを紹介したい。
明後日の日曜日、すべての視線はリヤド・エア・メトロポリターノに注がれる。ラ・リーガ第7節でのマドリードの両巨頭による待望の一戦を観戦するためだ。そしてファンタジーゲームのファンたちは、間違いなくこの試合を違った目で見ることになるだろう。
両チームの選手の中で、この試合において頼りにすべき名前について、これまでのリーガ全節における成績と獲得ポイント数に基づいて挙げると、順位は以下の通りとなった。
1 - キリアン・ムバッペ 79ポイント
2 - ジュード・ベリンガム 66ポイント
3 - アルダ・ギュレル 61ポイント
4 - アレックス・バエナ 49ポイント
5 - ヴィニシウス・ジュニオール 48ポイント
6 - イ・ガンイン 47ポイント
7 - ヤン・オブラク 42ポイント
8 - ダビド・ハンコ 39ポイント
9 - アレックス・グリマルド 39ポイント
10 - マルコス・ジョレンテ 38ポイント
両チームを総合的に見ると、アトレティコ・マドリードは守備面で際立っていることがわかる。ディエゴ・シメオネ監督のチームには、ダービーにおける最優秀ディフェンダー上位5人のうち4人が名を連ねており、それは「ハンコ、グリマルド、マルコス・ジョレンテ、ル・ノルマン」で、いずれもレアル・マドリードのディフェンダーであるディーン・ハウセン（30ポイント）を上回っている。
守護神については、ティボ・クルトゥワがこれまでに37ポイントを集めてヤン・オブラクに次ぐ位置につけており、一方でダービーでアトレティコのゴールを守るスロベニア人のオブラクは42ポイントとなっている。
攻撃面では、ジョゼ・モウリーニョ監督が率いるレアル・マドリードが支配的であるのは当然のことで、ダービーにおける最優秀アタッカー上位5人のうち3人を擁している。それはムバッペ、ヴィニシウス、ヤン・ディオマンデで、これにジュリアーノ・シメオネとアデミラ・ルックマンが続く。
中盤については、こちらもロス・メレンゲスから3選手が名を連ねており、それは「ベリンガム 66ポイント」、アルダ・ギュレル「61ポイント」、フェデリコ・バルベルデ「30ポイント」で、これに対しアトレティコからはアレックス・バエナ「49ポイント」とイ・ガンイン「47ポイント」の2選手のみとなっている。
ゴールキーパー：ヤン・オブラク「42ポイント」
ディフェンスライン：アンコ「39ポイント」、グリマルド「39ポイント」、マルコス・ジョレンテ「38ポイント」、ディーン・ハウセン「30ポイント」
中盤：ジュード・ベリンガム「66ポイント」、アルダ・ギュレル「61ポイント」、アレックス・バエナ「49ポイント」
攻撃：キリアン・ムバッペ「79ポイント」、ヴィニシウス・ジュニオール「48ポイント」、ジュリアーノ・シメオネ「32ポイント」。
ダービーに出場するスター選手たちの近況について語ると、リーガ直近3節で獲得したポイントに基づき、5人の名前が上位に並ぶ。
1 - ムバッペ「直近3節で38ポイントを獲得」
2 - アルダ・ギュレル「34ポイント」
3 - グリマルド「33ポイント」
4 - ジュード・ベリンガム「22ポイント」
5 - イ・ガンイン「21ポイント」
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。