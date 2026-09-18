両チームの選手の中で、この試合において頼りにすべき名前について、これまでのリーガ全節における成績と獲得ポイント数に基づいて挙げると、順位は以下の通りとなった。

1 - キリアン・ムバッペ 79ポイント

2 - ジュード・ベリンガム 66ポイント

3 - アルダ・ギュレル 61ポイント

4 - アレックス・バエナ 49ポイント

5 - ヴィニシウス・ジュニオール 48ポイント

6 - イ・ガンイン 47ポイント

7 - ヤン・オブラク 42ポイント

8 - ダビド・ハンコ 39ポイント

9 - アレックス・グリマルド 39ポイント

10 - マルコス・ジョレンテ 38ポイント

両チームを総合的に見ると、アトレティコ・マドリードは守備面で際立っていることがわかる。ディエゴ・シメオネ監督のチームには、ダービーにおける最優秀ディフェンダー上位5人のうち4人が名を連ねており、それは「ハンコ、グリマルド、マルコス・ジョレンテ、ル・ノルマン」で、いずれもレアル・マドリードのディフェンダーであるディーン・ハウセン（30ポイント）を上回っている。

守護神については、ティボ・クルトゥワがこれまでに37ポイントを集めてヤン・オブラクに次ぐ位置につけており、一方でダービーでアトレティコのゴールを守るスロベニア人のオブラクは42ポイントとなっている。

攻撃面では、ジョゼ・モウリーニョ監督が率いるレアル・マドリードが支配的であるのは当然のことで、ダービーにおける最優秀アタッカー上位5人のうち3人を擁している。それはムバッペ、ヴィニシウス、ヤン・ディオマンデで、これにジュリアーノ・シメオネとアデミラ・ルックマンが続く。

中盤については、こちらもロス・メレンゲスから3選手が名を連ねており、それは「ベリンガム 66ポイント」、アルダ・ギュレル「61ポイント」、フェデリコ・バルベルデ「30ポイント」で、これに対しアトレティコからはアレックス・バエナ「49ポイント」とイ・ガンイン「47ポイント」の2選手のみとなっている。