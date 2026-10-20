Getty Images Sport
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ラ・リーガ、バルセロナ対レアル・マドリーのエル・クラシコに最大40台のカメラを投入。バロンドール有力候補のラミン・ヤマルとキリアン・エンバペを個別に追跡へ
放送局が大規模なテレビ中継体制を準備
『ムンド・デポルティーボ』によると、リーグ運営側は日曜、スタジアム各所に最大40台のカメラを設置し、バロンドールの有力候補2人を追う専用の撮影班も配置する。このカメラ配備は、先週日曜にサンティアゴ・ベルナベウで行われたレアル・マドリーのセビージャとのホーム戦で使用された26台から大幅な増加となる。世界向けの共通映像は、スペイン国内の放送局2社に加え、世界各地の国際放映権保有者にも提供される。
- NurPhoto
最高ランクへの分類により、ピッチサイドからの取材が充実
スペイン1部リーグの放送規定では、バルセロナまたは宿敵レアル・マドリーが出場する通常のホーム戦・アウェー戦は「タイプA」に指定され、通常はピッチ周囲に最低22台のカメラを配置する必要がある。一方、マドリード・ダービーやエル・クラシコのような注目の一戦は最上位の「A+」に格上げされ、あらゆる角度をカバーするために35～40台が使用される。この詳細なカメラ配置計画は、ピッチ周辺をくまなく確認できるよう、審判技術委員会（CTA）とVAR担当者にも直接共有される。
専用レンズが攻撃陣のスーパースターを追う
通常の放送機材に加え、4K映像の制作にはスーパースローモーション撮影機材や、通常の中継ではめったに見られないピッチ上の細かな動きを捉えるための映画撮影用特殊レンズを導入する。中継の目玉となるのは、ヤマルとエムバペそれぞれを追う専用カメラだ。90分間を通じて両選手のあらゆる動きを追跡する。今週末、この2人に注目が集まる理由はもう一つある。試合終了から24時間もたたないうちに、世界最高の選手を決めるバロンドールの公式授賞式が予定されている。
- AFP
優勝争いが日曜の大一番を盛り上げる
日曜夜の一戦では、ハンジ・フリック率いる首位のホームチームが最大のライバルを迎える。ホームチームは開幕から歴史的な9連勝を飾り、獲得可能な27ポイントをすべて手にした。一方、ジョゼ・モウリーニョ率いる3位のアウェーチームは、先日のセビージャ戦で4-1の勝利を収め、首位と6ポイント差の勝ち点21でカタルーニャに乗り込む。世界中が注目する中、両強豪はシーズン序盤の1部リーグ優勝争いで強烈な存在感を示そうとしている。
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