通常の放送機材に加え、4K映像の制作にはスーパースローモーション撮影機材や、通常の中継ではめったに見られないピッチ上の細かな動きを捉えるための映画撮影用特殊レンズを導入する。中継の目玉となるのは、ヤマルとエムバペそれぞれを追う専用カメラだ。90分間を通じて両選手のあらゆる動きを追跡する。今週末、この2人に注目が集まる理由はもう一つある。試合終了から24時間もたたないうちに、世界最高の選手を決めるバロンドールの公式授賞式が予定されている。