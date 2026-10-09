慢性的な財政的制約により、クラブ首脳陣はアカデミーへの依存を強めざるを得なくなっており、カルロス・エスピのような新たな逸材の発掘に期待を寄せている。この費用対効果の高い戦略は、ベルギーの有望株ヤニス・ムスアイと、オーストリアのユース代表であるフェアニ・ンドゥクウェがリヴァプールから期限付き移籍で加入したことで、さらに後押しされた。指導陣の若手への信頼は昨季にも明確に表れており、下部組織出身のナチョ・ペレスとパコ・コルテスはともにトップチームデビューを果たした。