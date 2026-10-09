ZUMA Press Wire
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ラ・リーガ記録が視野に入る中、レバンテのルイス・カストロ監督が14歳の逸材ディエゴ・モヤノをトップチームの練習に招集
モジャノがトップチームのトレーニングに合流
ポルトガル人指揮官は木曜日、2012年3月生まれのDFをトップチームのトレーニングに参加させるという、再び強気の賭けに打って出た。『MARCA』によれば、この右利きの10代選手は、ボールを持った際の落ち着きに加え、空中戦の強さと守備ライン全体をこなせる万能性を兼ね備えている。経験豊富なプロ選手たちとともにトレーニングすることで、モヤノにはラ・リーガ史上最年少出場選手となる現実的なチャンスが与えられている。
- Pressinphoto
大胆な若手起用が実を結ぶ
この決断は、生年月日にかかわらず、粗削りな才能を大胆に早期抜てきするカストロの恐れ知らずの方針を維持するものだ。その信念は、2026年8月16日にすでに示されていた。左SBマルク・サントスは、アウェーのエスパニョール戦で3-0の敗戦を喫したにもかかわらず、歴史的なトップリーグデビューを果たした。15歳288日で、サントスはレバンテのクラブ史上最年少のリーグ戦デビュー選手となり、スペイン1部リーグの歴史でも3番目の若さで出場した選手となった。
財政的な逼迫がアカデミー頼みを促す
慢性的な財政的制約により、クラブ首脳陣はアカデミーへの依存を強めざるを得なくなっており、カルロス・エスピのような新たな逸材の発掘に期待を寄せている。この費用対効果の高い戦略は、ベルギーの有望株ヤニス・ムスアイと、オーストリアのユース代表であるフェアニ・ンドゥクウェがリヴァプールから期限付き移籍で加入したことで、さらに後押しされた。指導陣の若手への信頼は昨季にも明確に表れており、下部組織出身のナチョ・ペレスとパコ・コルテスはともにトップチームデビューを果たした。
- SOPA Images
10代の神童にトップデビューの時が迫る
モジャーノにとって目下の課題は、厳しいリーグ戦を戦う中で鋭さと落ち着きを保ち、首脳陣を納得させることだ。残留争いが目前に迫る中、カストロはこの少年を公式戦のプレッシャーに送り出す前に、適切なタイミングを慎重に見極めなければならない。今後数週間でその最初の公式戦出場の瞬間が訪れれば、このDFは欧州サッカー界全体でも破られる可能性が低い注目すべき節目を打ち立てることになる。
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