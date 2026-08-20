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ラ・リーガ復帰の可能性？ アトレティコ・マドリーがチェルシーFWニコラス・ジャクソン獲得レースでアストン・ビラと競合
アレマニーがロンドンでの交渉を主導
アトレティコ・マドリーは、新たな得点源の獲得に向けて正式に動き出している。アレクサンダー・セルロートが現在負傷離脱中であるうえ、フリアン・アルバレスもクラブ退団を求めているが、その要請はアトレティコの取締役会が断固として拒否している。そうした中、ロヒブランコスは攻撃陣の選択肢を強化する理想的な候補としてジャクソンを特定した。
『MARCA』の報道によると、アトレティコ・マドリーのフットボールディレクターであるマテウ・アレマニーは、水曜日に行われたラ・リーガ開幕戦のマラガ戦でチームが2-0で勝利した試合をメトロポリターノで見届けた後、木曜朝にバラハス空港からロンドンへ向かったという。目的は明確で、ジャクソンをスペインの地に呼び戻すための突破口を見いだすことにある。アトレティコのショートリストにはなお複数の名前が残っているものの、元ビジャレアルのこの選手が最優先候補に浮上している。
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財政的制約と競争
ジャクソンの獲得は、スペインの強豪にとって簡単な仕事にはならない。アトレティコは、3300万ユーロに加えて出来高700万ユーロの条件でクティ・ロメロを獲得する大型投資を行ったことを受け、厳しい財政的制約の下で動いている。そのため、アレマニーはチェルシーがFWの給与の一部を負担する必要がある可能性を含め、ローン移籍での取引を模索している。
現在の移籍市場の難しさについて、アレマニーは『Movistar』に対して次のように認めた。 「すべてが難しい。外から見れば、市場は厳しくなっており、システムの中に多くの資金があるため、年を追うごとにさらに複雑になっている。インフレがある。特別な選手を獲得するのは難しい」
ジャクソンのスペイン復帰への道
ラ・リーガを離れて以降のジャクソンの歩みは、注目度の高い移籍と浮き沈みの激しいキャリアが入り混じる慌ただしいものだった。ビジャレアルで過ごした最後の冬にボーンマスへの移籍は不成立に終わったが、その後、最終的に移籍金3700万ユーロ前後でチェルシーに加入した。それ以降はプレミアリーグで2シーズンを過ごし、バイエルン・ミュンヘンへのレンタル移籍も経験している。
ジャクソンはスペインサッカーに不慣れな存在ではない。2021年から2023年にかけてビジャレアルで2シーズンを過ごしたからだ。イエローサブマリンでの在籍期間中、セネガル代表FWは公式戦48試合に出場し、13ゴール6アシストを記録した。
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移籍市場の最終局面
しかし、ジャクソン獲得を巡ってはアトレティコ・マドリーがアストン・ヴィラとの厳しい争いに直面している。プレミアリーグの同クラブを率いるのはウナイ・エメリ監督で、セネガル人FWにビジャレアルでトップチームデビューの機会を与えた、まさにその指揮官だ。ヴィラは前線強化の有力候補としてジャクソンを高く評価しており、とりわけオリー・ワトキンスのサウジアラビア移籍の可能性に備えている。
こうした関心が高まる一方で、『The Sun』によれば、ジャクソンは2033年まで契約を残すスタンフォード・ブリッジで、チェルシーでの定位置争いに挑み続ける決意を固めているという。しかし、不動の先発として地位を確立するのは容易ではなく、セネガル代表FWはチェルシーで公式戦81試合に出場し、30得点12アシストを記録している。
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