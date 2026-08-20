ジャクソンの獲得は、スペインの強豪にとって簡単な仕事にはならない。アトレティコは、3300万ユーロに加えて出来高700万ユーロの条件でクティ・ロメロを獲得する大型投資を行ったことを受け、厳しい財政的制約の下で動いている。そのため、アレマニーはチェルシーがFWの給与の一部を負担する必要がある可能性を含め、ローン移籍での取引を模索している。

現在の移籍市場の難しさについて、アレマニーは『Movistar』に対して次のように認めた。 「すべてが難しい。外から見れば、市場は厳しくなっており、システムの中に多くの資金があるため、年を追うごとにさらに複雑になっている。インフレがある。特別な選手を獲得するのは難しい」