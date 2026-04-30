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ラ・リーガ会長、ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰の可能性に率直な見解
テバス、モウリーニョの「見事な手腕」を称賛
テバス氏は、モウリーニョ氏のスペイン復帰を歓迎すると述べた。レアル・マドリードの監督として復帰するとの報道を受け、テバス氏は、そのことがリーグの知名度向上に役立つと語った。
「もしレアル・マドリードが彼を招へいすれば、クラブにもリーグにも良いことだ。モウリーニョはいつもショーマンだからね」と語った。
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ペレス、夏の移籍を検討
サンティアゴ・ベルナベウの首脳陣はチームの不振を受け、監督交代を決断した。1月にシャビ・アロンソが退任し監督に就任したアルヴァロ・アルベロアは、2年連続の無冠が濃厚なため今シーズン限りで退任する見込みだ。
フロレンティーノ・ペレス会長は、ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督を最優先候補とみなしている。モウリーニョは2013年の退任後もペレスと良好な関係を維持し、プレッシャー下でも成果を挙げており、改革期にあるクラブにとって魅力的だ。
ベンフィカでのモウリーニョの現状
63歳の彼は、イングランド、イタリア、スペインで20年以上指揮した後、9月に母国ポルトガルのベンフィカに復帰した。2027年6月までの契約があるものの、マドリード復帰を可能にする条項がいくつか存在する。
契約には今シーズン終了時に双方が解除できる条項があるとされ、移籍の可能性が残されている。
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モウリーニョ、レアル・マドリード復帰説を否定
2010～2013年の3シーズン、ジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリードを率い、バルセロナの独占を止め、史上初100ポイントでリーガ・エスパニョーラ制覇。コパ・デル・レイとスペイン・スーパーカップも優勝。
しかし、彼はアルベロアの後任としてベルナベウに劇的な復帰を果たすという憶測を否定した。「私の次の目標は、ベンフィカをチャンピオンズリーグに戻すことだ」とモウリーニョは『イル・ジョルナーレ』紙に語った。