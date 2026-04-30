ラ・リーガ会長、ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰の可能性に率直な見解

サンティアゴ・ベルナベウの首脳陣はチームの不振を受け、監督交代を決断した。1月にシャビ・アロンソが退任し監督に就任したアルヴァロ・アルベロアは、2年連続の無冠が濃厚なため今シーズン限りで退任する見込みだ。

フロレンティーノ・ペレス会長は、ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督を最優先候補とみなしている。モウリーニョは2013年の退任後もペレスと良好な関係を維持し、プレッシャー下でも成果を挙げており、改革期にあるクラブにとって魅力的だ。