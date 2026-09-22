緊張はピッチの外、デジタル空間にも広がっている。アトレティコはSNSに「今すぐ審判へのハラスメントをやめろ」と投稿した。この公の声明について問われたテバスは、該当の投稿はまだ見ていないと明かした一方で、この機会を利用してレアル・マドリーの公式テレビチャンネルをめぐるラ・リーガの継続的な法的・倫理的な争いについて改めて強調した。リーグはこれまで、試合前後に審判を精査する同クラブの放送内容について通報しており、テバスはこの慣行が大会の公正性にとってますます問題になっていると考えている。

「その投稿は見ていない。われわれは少し前にレアル・マドリー・テレビジョンの行為を告発した。そして昨日の件を受け、倫理の問題として引き続き対応しなければならない。これは審判に圧力をかける不当で残酷なやり方だ」と彼は語った。

試合後の議論の中心人物が審判になっていた点について問われると、テバスはそれ以上の個別批判は避け、「コメントしている者たちこそが主役だ。したがって、私は意見を述べない」とだけ話した。