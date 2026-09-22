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ラ・リーガ会長ハビエル・テバス氏、物議を醸したマドリード・ダービー後のレアル・マドリーによる審判への「残酷な」圧力を非難
テバスがレアル・マドリーのやり方を批判
アトレティコとレアル・マドリーの最近のマドリード・ダービー後も緊張は収まっておらず、テバス会長もこの論争に加わった。この試合では主審オルティス・アリアスによるいくつかの物議を醸す判定があり、レアル・マドリー陣営とジョゼ・モウリーニョ監督から大きな不満が噴出した。テバス会長は、判定に不満を抱く権利は認める一方で、クラブが展開した公のキャンペーンは容認できないと明言した。
同会長は過熱する言説への不快感を示し、こう述べた。「不満は理解するが、その伝え方は理解できない」。さらに、結果が審判団だけの責任だったという考えを退けたテバス会長は、試合の結末について厳しい見解を示し、「レアル・マドリーはあのプレーのせいで負けたわけではない」と語った。
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レアル・マドリードTVとの舌戦
緊張はピッチの外、デジタル空間にも広がっている。アトレティコはSNSに「今すぐ審判へのハラスメントをやめろ」と投稿した。この公の声明について問われたテバスは、該当の投稿はまだ見ていないと明かした一方で、この機会を利用してレアル・マドリーの公式テレビチャンネルをめぐるラ・リーガの継続的な法的・倫理的な争いについて改めて強調した。リーグはこれまで、試合前後に審判を精査する同クラブの放送内容について通報しており、テバスはこの慣行が大会の公正性にとってますます問題になっていると考えている。
「その投稿は見ていない。われわれは少し前にレアル・マドリー・テレビジョンの行為を告発した。そして昨日の件を受け、倫理の問題として引き続き対応しなければならない。これは審判に圧力をかける不当で残酷なやり方だ」と彼は語った。
試合後の議論の中心人物が審判になっていた点について問われると、テバスはそれ以上の個別批判は避け、「コメントしている者たちこそが主役だ。したがって、私は意見を述べない」とだけ話した。
ダービーの具体的な争点の分析
この試合では、VARの介入を必要とした場面や、ピッチ上で直ちに議論を呼んだ出来事がいくつかあった。最も重要な場面の一つはハイセンの退場で、テバスはこの判定について、競技規則に照らして完全に正当なものだと考えていた。彼はこの場面を巡る抗議にほとんど同情を示さず、「間違いなくレッドカードだった。ハイセンのあれはそうだ」と述べた。
一方で、テバスはこの一戦でアウェー側が主張した他の判定については、それほど納得していなかった。クティ・ロメロとジュード・ベリンガムが絡んだチャレンジも大きな論点の一つとなり、マドリーの選手とスタッフはアルゼンチン代表DFにレッドカードを求めていた。だが、テバスはその見解に同意せず、実際のプレーとリプレー映像を踏まえた自身の見方を説明した。「もう一つの方はレッドカードではなかった。最初にボールに触れていたのが見て取れた」と彼は語った。
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イ・ガンインとバルベルデの騒動
大きな検証を呼んだもう一つの場面は、イ・ガンインがフェデリコ・バルベルデに見舞った激しいチャレンジだった。韓国代表のイ・ガンインは、ウルグアイ代表MFの足首をスパイクで引っかけたように見えたが、オルティス・アリアス主審はカードを提示せず、VAR担当もオンフィールドレビューを勧めなかった。
このチャレンジのスピードと判定の難しさを振り返り、テバスは、より重い処分が科されても正当化できたとの見解を示した。「レッドは出せたし、レッドに見えてもおかしくなかった。仮に出していても何も起きなかっただろう。出さなかったとしても、プレーはあまりにも速かったから、何が起きたのかは理解できる。それだけだ」と説明した。
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